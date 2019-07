Ronnenberg

Menschen, die auf der Flucht sind, brauchen einen Anker um anzukommen. Ein Wohnheim kann so ein Ort sein. In Ronnenberg ist es für einige Flüchtlinge der Juwelier. Seit 2015 engagieren sich die Goldschmiede Detlev und Petra Wegner in der Flüchtlingshilfe. Als der Bedarf an Helfern 2015 rasant stieg, meldeten sie sich, wie viele andere, als Unterstützer. Auch vier Jahre später berät Petra Wegner als ehrenamtliche Helferin der Kirchengemeinde Weetzen noch immer Flüchtlinge in ihrem Laden. Zwischen Gold und Edelsteinen übersetzt sie Behördendeutsch und hilft bei Anträgen. „Heute zeigen sich langsam die Früchte der Arbeit, die wir in den zurückliegenden Jahren geleistet haben“, sagt Wegner, die gleichzeitig Vorsitzende des Förderkreises Erinnerungsarbeit ist. Einige der Menschen, die sie damals beriet, haben heute eine Ausbildung, eine Wohnung und eine neue Perspektive gefunden. „Wenn es Probleme gibt, wird aber noch immer Unterstützung benötigt“, sagt Wegner.

Spendensammlung zum Jubiläum

Um die anhaltende Bedeutung dieser Willkommensnetzwerke vor Ort zu unterstreichen, haben die Wegners zum 20-jährigen Bestehen ihres Geschäfts eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. 1000 Euro kamen durch Spenden der Freunde, Geschäftspartner und Kunden zusammen, einen Teil stifteten die Goldschmiede. Am Freitag überreichten Detlev und Petra Wegner das Geld dem Geschäftsführer des Niedersächsischen Flüchtlingsrats Kai Weber. Der Flüchtlingsrat berät als vermittelnde Institution auch die Unterstützer-Initiativen im Calenberger Land. Bei einem jährlichen Spendenaufkommen von 40.000 Euro (2018) ist die Spende kein Pappenstiel. „Das es immer noch überall im Land Helfer-Initiativen gibt, haben wir auch Menschen wie den Wegners zu verdanken“, sagt Weber. Wer die Rechte und Würde der Flüchtlinge verteidigt, stünde damit gleichzeitig für die Menschenrechte überhaupt ein, so Weber. Gerade in Deutschland sei dies geradezu eine Pflicht, die aus der historischen Verantwortung erwachsen sei, sagt er.

