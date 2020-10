Ronnenberg

Immer mehr Haus- und Grundstücksbesitzer stellen in ihren Garagen und Carports Fahrräder und große Grillgeräte ab oder nutzen die überdachten Flächen als Lagerplatz für Gartenmöbel. „In Ronnenberg und Empelde haben bereits mehrere Ratsmitglieder diese Gewohnheit auf einigen Grundstücken von Einfamilienhäusern beobachtet“, berichtet Paul Krause, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt. Das sei aber aus mehreren Gründen problematisch.

Immerhin sei ja nicht grundlos für die Bebauungspläne von Häusern der Nachweis einer Mindestanzahl von Autostellplätzen erforderlich. „Wenn die Carports und Garagen aber zweckentfremdet werden, müssen die Autos aus den jeweiligen Haushalten im öffentlichen Raum abgestellt werden und verursachen so Parkplatzprobleme in Wohngebieten“, beschreibt der SPD-Ratsherr die Folge der möglicherweise unerlaubten Zweckentfremdung.

Auch in Empelde sind stellenweise zweckentfremdete und als Lagerplatz missbrauchte Garagen zu sehen, vor deren Zufahrten am Straßenrand Autos abgestellt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadtverwaltung soll Handlungsmöglichkeiten nennen

Die Gruppe von SPD und Linken im Rat der Stadt Ronnenberg will deshalb jetzt wissen, wie die kommunale Verwaltung mit solchen Fällen bislang und künftig umgeht. „Verschiedentlich ist im Stadtgebiet festzustellen, dass Grundstücke umgestaltet werden und dabei Stellplätze entfallen“, heißt es in der Einleitung einer entsprechenden Anfrage an die Ronnenberger Stadtverwaltung. Die Gruppe I von SPD/Linke fragt, ob der Verwaltung ebenfalls Informationen über diese Problematik vorliegen würden. Außerdem wollen die Kommunalpolitiker wissen, ob Hausbesitzer bei einer Zweckentfremdung ihrer Stellplätze auf die Haltung von Autos verzichten würden – und ob Umgestaltungen von Garagen und Carports genehmigt oder kontrolliert werden. „Möglicherweise gibt es baurechtliche Handlungsmöglichkeiten, um gegen derartige Zweckentfremdungen vorzugehen und so auch in einigen Straßenzügen die Parkplatzprobleme zu lösen“, sagt Krause.

Stadt will Verdachtsfälle überprüfen und Gespräche führen

Krause nennt auch Beispiele: Im Bereich von mehreren Einfamilienhaussiedlungen – ohne Geschäftsverkehr oder Gewerbe – würden vor allem in Empelde stellenweise übermäßig viele Fahrzeuge an den Straßenrändern abgestellt. Timo Fleckenstein, Teamleiter bei der Ronnenberger Stadtverwaltung, verweist vor diesem Hintergrund ebenfalls auf den Grund für einen erforderlichen Nachweis von Stellplätzen in Bebauungsplänen: „Damit die öffentlichen Parkplätze nicht so stark belegt werden“, bestätigt der Verwaltungsmitarbeiter. Es sei jedoch nicht einfach, eine derartige Zweckentfremdung festzustellen. „Das lässt sich nicht so einfach massenhaft nachprüfen“, sagt Fleckenstein.

Trotzdem kündigt die Stadtverwaltung nach dem Vorstoß von SPD und Linken an, künftig mögliche Verdachtsfälle genau zu überprüfen – etwa, wenn es gezielt verbindliche Beschwerden aus der Nachbarschaft gebe. „Wir werden das dann anlassbezogen kontrollieren und mit den jeweils beschuldigten Hausbesitzern sprechen“, sagt Fleckenstein. Bevor die Stadtverwaltung alle Handlungsmöglichkeiten schonungslos ausschöpfe, sei es als bürgerfreundliche Kommune wichtig, zunächst den Dialog zu suchen, betont Fleckenstein. Welche Möglichkeiten er meint, verrät er auch auf Nachfrage nicht. Er betont aber: Eine Genehmigung für die Zweckentfremdung von Stellplätzen sei nicht möglich. Das würde laut Fleckenstein komplett dem Sinn der baurechtlichen Parkplatz-Nachweise widersprechen.

Von Ingo Rodriguez