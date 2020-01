Gerd Neuhäuser gewinnt Preisschießen der Schützenvereinigung

Ronnenberg

Mit einer Feier im Vereinshaus hat die Ronnenberger Schützenvereinigung das Jahr 2019 in großer Runde beendet. Mit 75 Personen waren so viele Gäste dabei wie nie zuvor. Darüber freute sich nicht nur der erste Vorsitzende Jürgen Fitz. Gleichwohl merkte er in seiner Begrüßung an, dass es immer schwieriger werde, solche Feiern zu organisieren – weil sich immer weniger freiwillige Helfer fänden.

Fitz bedankte sich daher ausdrücklich bei dem Vergnügungsausschussvorsitzenden Udo Kraft, bei Gundula Fitz und den vielen anderen Helfern, die die aktuelle Feier vorbereitet hatten. Unter den Anwesenden begrüßte er besonders den Ehrenvorsitzenden Harald Jordan, Ehrenmitglied Manfred Paulmann und die Familie Gremmel, die den Abend später musikalisch umrahmte.

Mit zwei kurzen witzigen Filmchen wurde der gemütliche Teil eingeläutet. Für Kurzweil sorgte Kraft vor dem Essen zudem mit zwei launigen Geschichten. Die Anwesenden genossen danach belegte Brote, Kaffee und Kuchen sowie bunte Teller mit süßen Leckereien, die von der Familie Kurt Severin gespendet worden waren.

Sieger dürfen sich Fleischpreise aussuchen

Nach dem musikalischen Potpourri der Familie Gremmel übernahmen Schießwart Andreas Baum und der zweite Schießwart Dirk Hennecke die Siegerehrung des Preisschießens. Den ersten Platz errang Gerhard Neuhäuser vor Anke Heuer und Manfred Keese. In der Reihenfolge der Platzierung durften die Schützen unter den seit Jahren üblichen Fleischpreisen wählen. Dem offiziellen Teil der Weihnachtsfeier schloss sich ein geselliges Beisammensein bis weit nach Mitternacht an.

Von Heidi Rabenhorst