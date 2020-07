Ronnenberg

Der Ortsteil Benthe wird während der restlichen Wahlperiode möglicherweise mehr Gewicht in der Ronnenberger CDU-Ratsfraktion erhalten. Den Vorsitz der Fraktion übernimmt ab sofort Gerald Müller. Auf einen frei gewordenen Sitz im Rat rückt Henning Bitter nach. Beide gehören auch dem Ortsrat in ihrem Heimatort Benthe an.

Müller und Bitter folgen auf ihren neuen politischen Positionen jeweils auf Hans-Heinrich Hüper nach. Der Landwirt aus Empelde war viele Jahre Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender, Sprecher der Ratsgruppe zwei und zuletzt, wie auch schon von 1991 bis 2001, stellvertretender Bürgermeister von Ronnenberg. Seine Ämter musste Hüper aus gesundheitlichen Gründen zum 30. Juni niederlegen.

Jörg Garbe und Volker Zahn zu Stellvertretern bestimmt

Während einer Sitzung im Forum der Marie Curie Schule hat die CDU-Ratsfraktion nun Hüpers bisherigen Stellvertreter Gerald Müller einstimmig zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Gleichzeitig war es notwendig geworden, dass die Fraktion ihren gesamten Vorstand in neuer Zusammensetzung bestätigt. Dabei erfolgte die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden Jörg Garbe, des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Volker Zahn sowie die Bestätigung des Geschäftsführers Bernd Zander und des Öffentlichkeitsbeauftragten Michael Sennholz ebenfalls einstimmig.

Ebenfalls aufgrund Hüpers Ausscheiden standen die Neuwahl des Gruppenvorstands zwei im Rat ( CDU, Freie Wähler und FDP) und die Neubesetzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Ronnenberg auf der Tagesordnung. Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Gerald Müller übernimmt auch die Aufgabe des Gruppensprechers, mit Unterstützung von Dietmar Jung (Freie Wähler) und Dieter Herbst ( FDP).

Rat muss neuen stellvertretenden Bürgermeister wählen

In der Ratssitzung am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr in der Großsporthalle, Am Sportpark 5, in Empelde müssen noch Hüpers Nachfolger im Rat und als stellvertretender Bürgermeister bestimmt werden. Nachrücker in den Rat aus der CDU-Fraktion ist nach Auskunft von Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) Henning Bitter. Kandidaten für Harms dritten Vertreter neben Rüdiger Wilke ( SPD) und Carsten Mauritz (parteilos, Gruppe zwei) können während der Ratssitzung vorgeschlagen werden. In der konstituierenden Sitzung des Rates hatte sich Hüper in einer Kampfabstimmung gegen den Grünen Uwe Buntrock durchgesetzt.

Von Uwe Kranz