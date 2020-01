Das sind die wichtigsten Projekte in den Ronnenberger Ortsteilen für 2020

Ronnenberg

Für die Ronnenberger Stadtteile stehen auch im Jahr 2020 wichtige Projekte auf dem Programm. Die Prioritätenliste der Ortsbürgermeister ist lang. Dabei sind sich die Amtsinhaber im übergeordneten Sinn weitgehend einig: Wichtig ist demnach allen eine Weiterentwicklung der innerörtlichen Infrastrukturen – in Bereichen wie Wohnraum, Kinderbetreuung und Brandschutz. Aber auch Aktionen für den Erhalt der Dorfgemeinschaft, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Nachwuchsprojekte stehen auf der Liste ganz oben.

Detlef Hüper will Benther Jugendbauwagen fördern

Für Detlef Hüper ist es als Ortsbürgermeister von Benthe besonders wichtig, dass die erfolgreiche Jugendarbeit im Ort weitergeht. „Der Betrieb und die Aktionen rund um den Jugendbauwagen am Sportplatz haben sich etabliert und müssen auch so weitergehen“, sagt Hüper. Er wünscht sich deshalb noch mehr ehrenamtliche Helfer, die sich am Schlüsseldienst beteiligen und im Bauwagen gelegentlich nach dem Rechten schauen. „Die Kinder und Jugendlichen wollen ja möglichst viel freie Zeit im Bauwagen verbringen, deshalb müssen auch viele Öffnungszeiten angeboten werden“, sagt Hüper. In der kalten Jahreszeit sei der Wagen zwar geschlossen. „Ab den Osterferien ist aber an jedem Wochenende geöffnet. Je mehr ehrenamtliche Helfer mitmachen, umso mehr Zeit können die Kinder und Jugendlichen aus Benthe im Wagen verbringen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Mittelfristig wünscht sich Hüper für die Ortsfeuerwehr eine wichtige Lösung: „Das Gerätehaus ist zu klein und entspricht nicht mehr den Anforderungen“, sagt Hüper. Es sei jedoch problematisch, in Benthe ein geeignetes Grundstück für einen Neubau zu finden und zu kaufen.

Das neue Baugebiet steht in Ihme-Roloven oben auf der Liste

Dem Ortsbürgermeister von Ihme-Roloven, Hans-Hermann Fricke, liegt für das neue Jahr vor allem das geplante Neubaugebiet am Herzen. „Ich hoffe, dass die Pläne zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden können, damit auch junge Familien im Ort eine Zukunft haben“, sagt Fricke. Sein zweiter Wunsch ist eine zeitnahe Realisierung der geplanten Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses. „Vor allem die mehr als 60 Jahre alten Sanitäranlagen müssen erneuert werden“, sagt Fricke. Es sei wichtig, dass dafür auch bald mit den Planungen begonnen werde.

Karsten Erbelding freut sich auf die 900-Jahr-Feier in Linderte

In Linderte steht für Ortsbürgermeister Karsten Erbelding die 900-Jahr-Feier des Dorfes im Mittelpunkt des neuen Terminkalenders. Vom 26. bis 28. Juni soll dort ein Zeltfest gefeiert werden. Die Planungen seien bereits sehr weit fortgeschritten. „Ich wünsche mir für den Höhepunkt des Jahres gutes Wetter, damit es eine gelungen Feier wird, die den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft stärkt“, sagt Erbelding.

Das wird in Empelde und Ronnenberg wichtig In Ronnenberg und Empelde gibt es keine Ortsräte. Selten stachen aber die wichtigsten Projekte und Themen in den beiden Stadtteilen so offensichtlich heraus wie im Jahr 2020. Im Sommer soll der Bau der neuen Grundschule auf dem Hagen in Empelde beginnen. Auch die Vorbereitungen zum Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule gleich nebenan schreiten voran. Gleichsam müssen für mehr als 300.000 Euro Teile der Vereinseinrichtungen und der Bezirkssportanlage umgestaltet werden, um den Neubauten Platz zu machen. Auch neue Verkehrskonzepte sind in diesem Bereich notwendig. Gespannt erwarten Bürger und Verwaltung in Ronnenberg, ob der Ort den Zuschlag für die Förderung des Ortskern-Umgestaltung erhält. „Das wird sich kurz nach Ostern herausstellen“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sollte das Fördergeld fließen, können die ersten Teilprojekte noch 2020 angegangen werden. Weiterhin im Fokus der Ronnenberger stehen der Widerstand gegen die Bauschuttablagerung auf der Kalihalde und die Entwicklung des Gewerbegebietes Nordost. uwe

Ein Dauerbrenner bleibt für ihn und den Ortsrat außerdem das sehnlich gewünschte Tempo-30-Limit im gesamten Dorf. Für die Gemeindestraßen sei dies zwar bereits weitgehend umgesetzt. „Für die Kreis- und Landstraßen im Ort ist eine Einführung von Tempo 30 aber immer noch sehr schwierig. Aber wir bleiben hartnäckig am Ball, um die Entscheidungsträger doch noch zum Umdenken zu bewegen“, verspricht der Ortsbürgermeister. Zuversichtlich ist Erbelding, dass der geplante Neubau eines Kindergartens in diesem Jahr beginnt. „Wenn alles gut läuft, könnte nach den Sommerferien bereits der erste Spatenstich gemacht werden“, hofft er.

Jörg Schmidt will Vörier Bahnübergang offen halten

Für das kleine Dorf Vörie bleibt laut Ortsvorsteher Jörg Schmidt vor allem der Erhalt des Bahnüberganges ein heißes Thema. Eine von der Bahn geplante Schließung würde das Aus für den wichtigen Verbindungsweg durch die Feldmark zwischen Vörie und Holtensen bedeuten – für Landwirte, Radfahrer und Spaziergänger. „Es gibt nun aber offenbar einen Vorschlag von der Bahn, wie sich der Zuweg am Übergang so gestalten ließe, dass eine Schließung nicht unbedingt erforderlich ist“, weiß Schmidt. Er hoffe, dass diese Pläne umgesetzt werden können.

Das wünscht sich Rüdiger Wilke für Weetzen

Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke liegen in Weetzen zwei langfristig angelegte Projekte am Herzen. „Ich hoffe, dass der Abriss der alten Zuckerfabrik in diesem Jahr weiter vorangeht, damit dort bald ein neues Wohngebiet entstehen kann“, sagt der Ortsbürgermeister. Einen zügigen Fortschritt wünscht sich Wilke auch für die Pläne zur notwendigen Erweiterung der Grundschule. Die bislang zweizügige Regenbogenschule in Weetzen soll mittelfristig dreizügig werden. „Die Planungen müssen vorangetrieben werden, damit der Ortsrat und die Bürger zeitnah und gut vorbereitet einbezogen werden können“, sagt Wilke. Kurzfristig stehe in Weetzen der Bau einer Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke auf dem Terminplan. „Dieses Projekt wird hoffentlich in diesem Jahr auch umgesetzt“, sagt der Ortsbürgermeister.

