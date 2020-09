Empelde

Maske, Gruppenbildung und mehr Disziplin: Das Corona-Virus macht den Schulalltag komplizierter und alles ist anders. Doch der Unterrichtsbeginn nach den großen Ferien ist aus Sicht der Schulleiterin an der Grundschule Empelde geordnet angelaufen. Verena Kebsch-Jandel freut sich über den insgesamt gelungenen Start an der Grundschule. „Ich bin situationsangepasst zufrieden“, sagt sie. Angst habe sie nur davor gehabt, dass am ersten Schultag alle Kinder im Pulk vor der Tür stehen. Das sei jedoch nicht passiert, weil für Aus- und Eingänge klare Regeln gelten. Einige Klassen kommen über den großen, einige über den kleinen Schulhof. „Um Ansammlungen von Schülern zu Schulbeginn zu minimieren, gibt es eine Ankommenszeit von 7.45 bis 8 Uhr“, erklärt sie.

E-Mails aus dem Kultusministerium kommen freitagnachmittags

Niemals hätte sie sich bei ihrem Antritt der Rektorenstelle im Februar träumen lassen, welch große Aufgaben auf sie zukommen würden. „Gemeinsam haben wir – das ganze Team, die Stadt Ronnenberg als Schulträger und auch die Eltern – viel geschafft“, fügt sie hinzu. Durchschnittlich gut informiert fühlte sie sich auch vom niedersächsischen Kultusministerium. Obgleich sie sich gewünscht habe, dass die entsprechenden E-Mails nicht immer erst freitagnachmittags angekommen wären. „Da blieb nicht viel Handlungsspielraum übrig“, so die Schulleiterin. Sehr gut funktioniere dagegen die Verständigung mit der Stadt Ronnenberg. „Unser Hausmeister sorgt dafür, dass in den Klassenräumen immer genügend Seife und Papiertücher vorhanden sind“, verrät sie.

Noch klappe es mit dem Lüften gut, weil das Wetter mitspielt. „Wir können jedes Fenster aufmachen“, berichtet sie schmunzelnd. Hinsichtlich der zu erwartenden Wetterlage im Herbst/Winter werde es vom niedersächsischen Kultusministerium demnächst neue Hilfestellungen zum Thema „Lüften“ geben. Das Lüften der Unterrichtsräume werde auch in der kalten Jahreszeit eine wichtige Rolle spielen, weil der Luftaustausch ein wesentlicher Teil der notwendigen Hygienemaßnahmen sei. Das bedeute jedoch nicht, dass die Heizungen abgestellt werden und die Kinder in kalten Räumen sitzen müssten.

„Die Kinder kriegen das gut hin“

Ihr vorrangigstes Ziel sei, so viel Präsenzunterricht und so viel Betreuung wie möglich für alle anzubieten. „Das gelinge aber nur, wenn sich alle an die vorgeschriebenen Anweisungen halten. Zum Schutz vor Neuinfektionen seien Hygienemaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu Schulbeginn- und Schulschluss, im Flur, beim Wechsel von Fachräumen, beim Toilettengang sowie während der Pausen auf dem Schulhof verbindlich. Während des Unterrichts sei das Tragen der Maske nicht verpflichtend. „Die Kinder kriegen das gut hin“, erklärt Kebsch-Jandel. Sie freue sich darüber, dass die überwiegende Mehrheit diesen Weg mitgehe. Es gebe nur einige wenige Kinder, die aufgrund eines ärztlichen Attestes, weil sie Asthma haben, davon befreit seien. Froh sei sie auch darüber, dass alle 25 Kollegen inklusive zweier schwangeren Lehrerinnen wieder arbeiten. Nur zwei pädagogische Mitarbeiterinnen seien nicht zurückgekehrt, weil sie der Risikogruppe angehören.

Einbahnstraßenregelung sorgt für Entspannung

Auch wenn das Corona-Virus allgegenwärtig sei, könne sie ruhig schlafen. „Natürlich ist die Verantwortung groß, aber wir tun alles, was wir tun können, um den 405 Grundschülern Präsenzunterricht zu ermöglichen“, so die Rektorin. Selbstredend wünsche sie sich einen normalen Schulalltag. Auch sie selbst sei nicht unbedingt ein Freund der Masken und würde lieber gern ohne herumlaufen und sie den Kindern ersparen. „Aber im Moment ist es so vorgeschrieben und wir können nicht daran rütteln“, sagt Kebsch-Jandel. Ihr sei es wichtig, dass alle Kinder zur Schule kommen dürfen.

Einen weiteren Anteil an der positiven Stimmung hat in den Augen der Schulleiterin die seit zwei Wochen geltenden Einbahnstraßenregelung auf Teilen der Barbarastraße. „Die Lage mit dem Elterntaxis hat sich deutlich entspannt. Es gibt Gott sei Dank kein Gehupe mehr zur Mittagszeit“, verrät sie. Und auch morgens werden die meisten Kinder zu Fuß gebracht. Diesbezüglich richtet sie allerdings noch einen Wunsch an die Stadtverwaltung: „Wir benötigen noch mehr Rollerparkplätze.“ Kinder, die nicht mehr gebracht werden, nutzten andere Fahrzeuge und wollten diese anschließen.

Von Heidi Rabenhorst