Empelde

Zigtausend Autos und Lastwagen passieren täglich den Übergang für Radfahrer und Fußgänger über die Bundesstraße 65 an der Abzweigung nach Empelde. Dort, am Beginn der Ortsumgehung, wurde eines dieser Fahrzeuge am 4. August einem Radfahrer zum Verhängnis. Er wurde von einem Pkw erfasst, schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Diesen tragischen Unfall hat der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club ( ADFC) Gehrden/ Ronnenberg nun zum Anlass genommen, ein sogenanntes Geisterfahrrad aufzustellen. „Dieses Fahrrad soll daran erinnern, dass Radfahren gefährlich ist und bei Unfällen die Radfahrer häufig den Kürzeren ziehen“, sagt Klaus Tuschinsky, Sprecher des ADFC-Ortsverbandes. Dazu passe, dass durchschnittlich alle 19 Stunden in Deutschland ein Radfahrer im Verkehr getötet werde.

Anzeige

immer mehr Radfahrer sterben im Straßenverkehr

Seit 2017 verschlechtern sich die Unfallzahlen beim Radverkehr kontinuierlich. Wie das Statistische Bundesamt im August mitgeteilt hat, war im Jahr 2019 jeder siebte Mensch, der im Straßenverkehr ums Leben kam, mit einem Fahrrad unterwegs. Insgesamt starben demnach im vergangenen Jahr 445 Radfahrerinnen und -fahrer bei einem Unfall, darunter fuhren 118 ein Pedelec oder Elektrofahrrad. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist damit gegenüber 2010 um 16,8 Prozent gestiegen. Dies ist eine Entwicklung gegen den Trend: Die Zahl der Verkehrstoten insgesamt lag im Jahr 2019 um 16,5 Prozent niedriger als 2010.

Weitere NP+ Artikel

Der ADFC will mit der Aktion Geisterfahrrad auch an einzelne Schicksale erinnern und Druck auf die Gesellschaft und die Politik ausüben. Sie nahm in Deutschland in Berlin ihren Anfang. Dort wurden erstmals 2009 Geisterräder aufgestellt. Vorausgegangen war dieser Aktion der Tod von elf Fahrradfahrern in Berlin im Jahr 2008. Die Aktion wurde im Jahr 2010 vom Kölner Ableger des ADFC adaptiert und hat inzwischen im ganzen Bundesgebiet Nachahmer gefunden.

Hinweistafel erinnert an tote Radfahrer

Geisterfahrräder sind in der Regel – zumindest, solange sie keinem Vandalismus zum Opfer fallen – voll funktionstüchtige Fahrräder, die ordnungsgemäß am Straßenrad abgestellt werden. Gegen Diebstahl werden sie angeschlossen. Um den Charakter eines Mahnmals hervorzuheben, werden alle Bauteile der Geisterfahrräder komplett mit weißer Farbe angestrichen. Außerdem weißt eine kleine Tafel auf den getöteten Radfahrer hin, der am Aufstellungsort ums Leben gekommen ist.

Das weiße Geisterfahrrad soll an einen am 4. August an der Kreuzung in Empelde getöteten Radfahrer erinnern. Quelle: Uwe Kranz

Lesen Sie auch: Mehr Rücksicht von beiden Seiten hilft, findet Redakteur Uwe Kranz in seinem Kommentar

Dass der Straßenverkehr neben Radfahrern auch für Fußgänger, Rollstuhl- und Rollatorfahrer gefährlich ist, darauf hatte der Langenhagener ADFC-Sprecher Reinhard Spörer anlässlich der Aufstellung eines Geisterfahrrades in seiner Kommune hingewiesen. Er warb dabei eindringlich für eine größtmögliche gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr. An der Kreuzung in Empelde werden nun täglich Zigtausend Autofahrer an Spörers Appell und den tödlichen Unfall vom 4. August erinnert.

Von Uwe Kranz