Mit drei kurzen Sätzen auf ihrer Internetseite hat die Stadt Ronnenberg am Donnerstag darauf hingewiesen: Die Bauarbeiten am Radweg entlang der Gehrdener Straße sind abgeschlossen. Und die gute Nachricht für alle, die auf eine schnelle Verbindung zwischen der Kernstadt und der Nachbarkommune Gehrden angewiesen sind: Damit ist auch die Vollsperrung der Gehrdener Straße aufgehoben.

Am Freitagvormittag waren Arbeiter noch damit beschäftigt, die Fahrspuren zu reinigen. Nachdem sich der Untergrund des Radweges für eine Sanierung als nicht tragfähig genug gezeigt hatte, musste der Boden ausgekoffert und zunächst auf der Straße gelagert werden. Inzwischen sind die Erdhügel aber entsorgt, und Autofahrer haben wieder freie Fahrt. Gleiches gilt für Radfahrer, die nach der rund fünfwöchigen Sperrung der Strecke nun auf der ehemaligen Huckelpiste ein ganz neues Fahrgefühl erleben dürfen. Allerdings waren am ersten Tag bei diesigem Nieselwetter noch nicht sehr viele Radfahrer auf der Strecke unterwegs.

Arbeiter sind am Freitagvormittag damit beschäftigt, die Fahrbahn zu reinigen. Quelle: Uwe Kranz

Mit der Ruhe für die Anwohner ist es wieder vorbei

Probleme gab es während der Bauzeit nach Angaben der Verwaltung unter anderem mit uneinsichtigen Autofahrern, die die Baustelle trotz Absperrung passieren wollten. Dagegen gab es in den sozialen Netzwerken mehrere Aussagen von Anwohnern, die den fehlenden Durchgangsverkehr befürworteten. Allerdings machten bereits am Freitagvormittag schon wieder zahlreiche Verkehrsteilnehmer von der wiedereröffneten Verbindung gebraucht. Die Ruhe an der Gehrdener Straße scheint damit vorbei zu sein.

Die Ausbaustrecke beträgt insgesamt etwa 910 Meter, davon liegen etwa 65 Meter auf Gehrdener Grund. Für die Sanierung des Weges mussten zunächst die vorhandenen Betonplatten vollständig entfernt werden. Entgegen der eigentlichen Planung wurden danach der nicht tragfähige Boden auf der gesamten Radwegtrasse auf eine Tiefe von 40 Zentimeter ausgekoffert und eine 29 Zentimeter dicke Schottertragschicht eingebaut. „Diese Schicht wurde dann auf den oberen 20 Zentimetern mittels hydraulischem Bindemittel verfestigt“, beschrieb Thorsten Arndt, Teamleiter Tiefbau bei der Stadt Ronnenberg, das Vorgehen während der laufenden Arbeiten. Welche Mehrkosten aufgrund dieser notwendige Variante des Ausbaus angefallen sind, ist noch nicht klar. Vor Beginn der Arbeiten waren für etwa 900 Meter neuen Radweg bereits rund 200.000 Euro angesetzt gewesen.

Von Uwe Kranz