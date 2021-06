Ronnenberg

Der Netzbetreiber Tennet hat den nächsten Schritt zum Bau der Stromautobahn Südlink von Wilster in Schleswig-Holstein nach Bergrheinfeld in Bayern eingeleitet. Für den Bauabschnitt B2, der unter anderem die Stadtgebiete von Gehrden und Ronnenberg durchläuft, hat das Unternehmen am 21. April einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss bei der Bundesnetzagentur gestellt. In diesem Zusammenhang können noch bis zum 21. Juni – schriftlich oder auf elektronischem Weg – Stellungnahmen abgegeben werden.

Wo befinden sich noch neue Raumwiderstände?

Auf diese Weise sollen sogenannte Raumwiderstände – mögliche Hindernisse oder Einwände gegen die Planung der 525 Kilovoltleitung – ermittelt werden. Jeder hat das bei das Recht, eine Stellungnahme abzugeben. Auch die Stadt Ronnenberg wurde dazu aufgefordert, eine entsprechende Einschätzung abzugeben. Allerdings beschränkten sich die Mitarbeiter im Rathaus darauf, auf eine bereits im Juni 2019 ausgearbeitete ausführliche Stellungnahme hinzuweisen. Darin waren zahlreiche Raumwiderstände aufgelistet worden.

Unter anderem verweist die Stadt darauf, dass der derzeit noch 1000 Meter breite Planungskorridor für den Südlink im Ronnenberger Stadtgebiet durch ein festgelegtes Bergsenkungsgebiet verläuft. Auch befänden sich in diesem Bereich Überschwemmungsflächen der Ihme, des Bredenbecker Baches, des Wennigser Mühlbaches und des Hirtenbaches.

Ebenso aufgeführt in der Stellungnahme der Stadt sind Hauptverkehrsadern, wie die Bundesstraße 217 und die Bahntrasse, die ebenso gekreuzt werden müssten wie eine Gastransportleitung und eine Sole-Leitung von Empelde nach Sehnde. Auch auf die besondere Fruchtbarkeit der örtlichen Ackerböden und Belange des Naturschutzes hat der damalige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler in der Stellungnahme seines Hauses hingewiesen.

Rathaus erwartet archäologische Bodenfunde

Der Südlink soll voraussichtlich ab 2028 Strom in einem Erdkabel transportieren. Der Leitungsverlauf soll von Gehrden kommend an der Biogasanlage die Stadtgrenze passieren und dann in Richtung Süden an der Stadtgrenze entlang verlaufen. Dort ist nach Auffassung des Ronnenberger Rathauses auch auf die Besonderheiten der Wohnbebauung und der Ortsentwicklung der Stadtteile Ronnenberg und Weetzen zu achten – auch was aktuelle und geplante Gewerbeflächen angeht. Letztlich sei auch die Archäologie ein Thema. Es sei mit Bodenfunden zu rechnen, heißt es in der Stellungnahme. „Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren und Untersuchungen werden demzufolge erforderlich.“

Die Antragsunterlagen für den Bauabschnitt durch die Region Hannover sind im Internet unter netzausbau.de/vorhaben3-B2 einsehbar. Auf dieser Seite ist auch ein Onlineformular für weitere Stellungnahmen zu finden. Alternativ können diese auch per Email an V3V4B2@bnetza.de oder auf dem Postweg an Bundesnetzagentur, Referat 804, Postfach 8001, 53105 Bonn gesendet werden. Die Frist endet am 21. Juni.

Von Uwe Kranz