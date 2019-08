Ronnenberg

Eine harte Woche liegt hinter elf frischgebackenen Sanitätshelfern – sechs Tage voller Unterricht über Anatomie, Blutkreislauf, lebensrettende Maßnahmen, den Umgang mit medizinischem Gerät und mit Patienten sowie schließlich, am siebten Tag, den praktischen Prüfungen. Mitten im Geschehen ist Eva Kaus, Leiterin der Kita Märker Strolche in der Wennigser Mark, sowie eine neue Generation Freiwilligendienstleistender vom Ortsverband Deister der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die Ronnenberger Johanniter haben die Ausbildung organisiert und bereiten die Absolventen damit auf ganz unterschiedliche Aufgaben vor.

Auch Kita-Leiterin nimmt an Kurs teil

Die Kita-Chefin hat bereits freiwillig einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Als Sanitätshelferin verfügt sie nun über noch mehr Fachkenntnisse darüber, was in einem Notfall zu tun ist. „Ich möchte mehr wissen und üben“, betont Kaus. Damit sei sie für den Kita-Alltag besser gewappnet. Auch die Jugendabteilung der Ronnenberger Johanniter hatte mehrere Teenager in den Sanitätshelferkurs geschickt. Sie haben ihre Ferienzeit genutzt, um sich auf künftige Einsätze im Sanitätsdienst vorzubereiten, die sie nun gemeinsam mit erfahrenen Johannitern absolvieren dürfen. Für solche Einsätze ist die erfolgreich bestandene Prüfung eine Voraussetzung.

Für Timo Strohschein und die anderen Ronnenberger Freiwilligendienstleistenden ist der Lehrgang zum Sanitätshelfer lediglich der Anfang. Sie werden anschließend im Ortsverband Deister zu Erste-Hilfe-Trainern fortgebildet und unterrichten in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ) in Kindergärten, an Schulen, in Betrieben oder in Erste-Hilfe-Kursen für Führerscheinanwärter. „Ich arbeite einfach gern mit Kindern“, sagt Strohschein, der sich auf das Ausbildungsprogramm Ersthelfer von morgen – Kita spezialisieren wird. Mit diesem Programm haben die Ronnenberger Johanniter allein im Jahr 2018 rund 1000 Kinder in Kindergärten in der Region Hannover mit dem Thema erste Hilfe vertraut gemacht.

Fähigkeiten für das spätere Berufsleben werden vermittelt

Till Wagner, der sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, hat sein persönliches Ziel abgesteckt. „Ich möchte vor Leuten reden können“, sagt er. Als Erste-Hilfe-Trainer soll Wagner bei den Johannitern anderen Menschen das Einmaleins der Lebensrettung beibringen – und dabei Fähigkeiten entwickeln, die ihm später im Berufsleben nützen werden.

Insgesamt zehn Freiwilligendienstleistende haben Anfang August bei den Ronnenberger Johannitern neu angefangen. Seit 16 Jahren bietet der Ortsverband Stellen für einen Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) oder ein FSJ an. Fünf Freiwillige werden in der Erste-Hilfe-Ausbildung in der ganzen Region Hannover eingesetzt. Die übrigen fünf übernehmen Einsätze bei Hausnotrufen im Calenberger Land. Sie werden noch intensiver im Rettungswesen ausgebildet. An der Johanniter-Akademie in Hannover durchlaufen sie einen einmonatigen Rettungssanitäter-Grundlehrgang.

