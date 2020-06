Verhaltener Start: Freibad Empelde geht wieder in Betrieb

Empelde

Ein bisschen voller wird der Parkplatz bestimmt noch in den kommenden Tagen. Nur wenige Autos stehen am Freitagvormittag auf den Stellflächen vor dem Eingang des Freibads Empelde. Dass der große Ansturm auf das Bad ausbleibt, das am Freitag zum Saisonstart erstmals seine Türen geöffnet hat, verwundert angesichts der kühlen Temperaturen nicht. Dennoch: Die Stimmung ist positiv. Die Freude über den Badebeginn ist bei allen Beteiligten zu spüren.

Noch gesperrt: Das Kleinkinderbecken im Freibad Empelde. Quelle: Stephan Hartung

„Wir kennen unsere Stammgäste. Das war ein herzliches Wiedersehen“, sagt Lorena Lutat. Sie sitzt an der Kasse und hat damit am Eingangsbereich den Erstkontakt zu den Badegästen. „Die Leute standen in den Startlöchern und konnten es kaum erwarten, dass es wieder losgeht.“ Schon kurz nach 9 Uhr zogen etwa 20 Frühschwimmer im vor zwei Jahren sanierten Becken ihren Bahnen.

Viele Anrufer fragen nach

Auch die Schwimmmeister Wolfgang Zogall und Daniel Schiefer waren am Eröffnungstag im Dienst. „Wir sind ja schon seit März im Einsatz, haben auf dem Gelände die Saison vorbereitet. Vor allem in den vergangenen Wochen gab es täglich Anrufe, wann wir wieder öffnen“, berichtet Zogall. Unabhängig von der Corona-Problematik kämen die Gäste aber nur zögerlich, wenn das Wetter nicht sommerlich ist – wie zur Eröffnung am Freitag. Hätte das Bad schon früher öffnen können, wäre das anders gewesen: „Himmelfahrt und Pfingsten hätten wir hier volles Haus haben können“, sagt Zogall.

Derzeit werden noch Behelfskabinen zur Umkleide auf dem Gelände des Freibades errichtet. Quelle: Stephan Hartung

Der Schwimmmeister verweist jedoch auf die behördlichen Vorgaben. Gemessen an der Größe von Gelände und Schwimmbecken dürfen sich genau 121 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten. Mit einem Chip-System wird die Besucherzahl beim Einlass gezählt. An heißen Tagen dürfte es also vorkommen, dass es ab Besucher Nummer 122 einen Einlassstopp gibt – bis eine Person das Gelände wieder verlassen hat.

Das Wasser ist 24 Grad warm

Am Eröffnungstag ist die Maximalkapazität noch kein Thema. Nachdem die Frühschwimmer ihre Bahnen gezogen haben und nach Hause gegangen sind, befinden sich gerade mal fünf Badegäste auf dem Gelände. Immerhin: Das Wasser ist mit beheizten 24 Grad deutlich wärmer als die Außentemperatur. Im Hochsommer dient das kühle Nass dann zur Abkühlung.

Bei der Wiedereröffnung im Dienst: Wolfgang Zogall (von links), Lorena Lutat und Daniel Schiefer. Quelle: Stephan Hartung

Zu den aktuellen Einschränkungen gehört auch, dass einige Bereiche des Freibades gar nicht zur Verfügung stehen. Aktuell ist nur das Schwimmbecken in Betrieb. Rutsche und Kleinkinderbecken sind gesperrt. Ebenfalls nicht nutzbar sind im Umkleidebereich die Kabinen und die warmen Duschen. Bis Mitte nächster Woche, sagt Zogall, sollen zwei große Behelfskabinen auf dem Gelände fertig sein. Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg legen derzeit die Fundamente und bauen aus großen Holzlatten die Umkleiden zusammen. „Mittelfristig könnten wir noch Zwischenwände einbauen, um die Nutzbarkeit zu verdoppeln“, kündigt Zogall an.

So hat das Freibad geöffnet Fünf Wochen mussten die Empelder auf die Eröffnung des Freibades warten. Die Saison sollte eigentlich am 1. Mai beginnen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Start aber auf den 5. Juni verschoben. Das Gelände an der Hansastraße hat nun täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Saisonende ist vorerst für Ende August festgelegt – eine Verlängerung um weitere vier Wochen ist aber möglich. „Wir werden das irgendwann besprechen“, sagt Schwimmmeister Wolfgang Zogall. Dabei denkt er nicht nur an die vorherrschende Wetterlage, sondern auch an die dann gültige Corona-Verordnung der übergeordneten Behörden.

Von Stephan Hartung