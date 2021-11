Empelde

Die Bilanz ist ernüchternd – die Gründe liegen aber auf der Hand: Das Freibad Empelde hat in der abgelaufenen Badesaison mit Einnahmen von knapp 26.000 Euro, die im Haushaltsplan kalkulierten Einnahmen in Höhe von 50.000 Euro nicht erreicht. Neben den eingeschränkten Öffnungsmöglichkeiten hat auch der verregnete Sommer den Erwartungen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dabei fällt die Abschlussrechnung im Vergleich zu 2020 sogar noch positiv aus. Auch im vergangenen Jahr konnte die Saison erst im Juni beginnen, und die maximale Besucherzahl war wegen der Corona-Pandemie auf 121 Badegäste gleichzeitig gedeckelt. Dass in diesem Jahr 17.283 Besucher im Freibad gegenüber 10.460 im Jahr 2020 gezählt wurden, liegt möglicherweise auch daran, dass die Obergrenze für Badegäste im Laufe der Saison auf das dreifache auf dann wieder 363 nach oben gesetzt wurde. Bei drei Badeschichten pro Tag macht das maximal 1089 Gäste pro Tag.

Die meisten Badegäste kommen am 18. Juni ins Freibad

Diese Zahl wurde allerdings an keinem Tag erreicht. Mit 766 Besucherinnen und Besuchern war der 18. Juni der besucherstärkste von 122 Öffnungstagen zwischen dem 1. Juni und 30. September. An den fünf besucherstärksten Tagen des Jahres waren zusammen 2906 Gäste im und am Schwimmbecken. Beliebt war auch wieder das Hundeschwimmen zum Saisonende. 401 Hunde und Herrchen und Frauchen nutzten diese seltene Gelegenheit zum Plantschen für die Vierbeiner.

Obwohl die Stadtverwaltung zum 1. August auch die dritte Schwimmmeisterstelle besetzen konnte, hatte das keine Auswirkungen mehr auf die Ausweitung der eingeschränkten Öffnungszeiten. Nach erfolgreicher Einarbeitungszeit dürfte dies im kommenden Jahr aber kein Problem mehr darstellen. Deutlich ungewisser bleibt die Wetterlage: Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes erlebte Deutschland 2021 den regenreichsten Sommer seit zehn Jahren, heißt es in einer Nachricht aus dem Rathaus. Im Mittel habe die Temperatur lediglich 18,0 Grad Celsius betragen und Niedersachsen sei mit 565 Stunden eines der sonnenscheinärmeren Bundesländer gewesen. Auch dies trug zum zurückhaltenden Besuch im Freibad bei.

Immer mehr nicht zahlende Gäste im Freibad

Deutlicher angestiegen ist die Zahl der nicht zahlenden Besucher von 2869 im Jahr 2019 auf 1508 im Jahr darauf und 6823 in 2021 aufgrund der Schließung des Delfi-Bades in Gehrden, einer höheren Anzahl an Schwimmkursen und Kursen der DLRG in Empelde. Unter anderem haben Mitglieder der Rettungsdienste freien Eintritt ins Freibad.

Einen Fortschritt hatte Cord Hennies vom Team Gebäudewirtschaft jüngst dem Fachausschuss berichtet: Das seit 2020 gesperrte Planschbecken für Kleinkinder könnte im kommenden Jahr zum Saisonstart wieder eröffnet werden. „Ich möchte es so haben“, sagte er mit Blick auf lange und intensive Regressverhandlungen mit der Firma, die das Becken installiert hatte. Die gute Nachricht: Die Technik sei erneuert und der Boden instandgesetzt. Weitere Arbeiten an den Spritztieren und den Umbauten könnten nun unabhängig vom Frost in den Wintermonaten erledigt werden.

Von Uwe Kranz