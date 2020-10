Empelde

Trotz Corona-Vorgaben sind in diesem Jahr noch mehr Besucher zum beliebten Hundeschwimmen ins Freibad Empelde gekommen. „Wir machen das nun zum vierten Mal“, berichtet der Betriebsleiter Wolfgang Zogall, der auch Ideengeber der Veranstaltung ist. Wenn die Freibadsaison offiziell zu Ende geht, dürfen die Tiere ins Wasser.

Im vergangenen Jahr waren das bereits mehr als 120 Hunde. „Heute sind es noch ein wenig mehr“, vermutet Zogall. Die Zahl gehe jedes Jahr ein wenig nach oben. Es dürften allerdings nur 121 Menschen gleichzeitig auf das Gelände, damit alle coronabedingten Abstände eingehalten werden können. Doch das funktioniere einwandfrei. Und auch unter den Tieren herrsche eine sehr entspannte Stimmung.

Betriebsleiter Wolfgang Zogall freut sich über die vielen Besucher beim Hundeschwimmen - vor allem über die auf vier Pfoten. Quelle: Janna Silinger

Das bestätigt auch Florian Rögener, Tierarzt aus Empelde, der die Veranstaltung begleitet und neben den Hundetrainern für die Sicherheit der Tiere sorgen soll. „Bisher hatte ich aber noch nichts zu tun“, sagt er zufrieden. Die Tiere seien alle freundlich, lediglich spielerische Rangeleien kämen mal vor. „Jemand, der weiß, dass sein Hund sich nicht mit anderen verträgt, kommt im Zweifel auch nicht hierher“, sagt er.

Neo geht am liebsten über die Stufen ins Wasser. Quelle: Janna Silinger

Rögener unterhält sich stattdessen mit den Besuchern, gibt Tipps, wie die Hunde ans Wasser gebracht werden. Denn so eine Veranstaltung eigne sich ideal, damit die Hunde Schwimmen üben können. „Manche machen das schon toll, andere können es noch nicht so gut.“ Der Vorteil am Becken sei, dass die Lage überschaubarer sei als in öffentlichen Gewässern. Dort sei es schwierig für die Besitzer, in einer Notsituation einzugreifen und dem Hund zu helfen.

Der Tierarzt Florian Rögener begleitet das Hundeschwimmen. Quelle: Janna Silinger

Gerade Flüsse seien eine Gefahr für untrainierte Tiere. „Da gibt es dann Strömungen oder Ähnliches. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das gilt ja auch für Menschen“, sagt Rögener. In vielen Seen befänden sich außerdem Blaualgen, die die Gesundheit der Hunde gefährden. Das Freibad sei laut Rögener der ideale Ort, um zu üben.

Veranstaltung ist ein Erfolg

Hinzu komme der soziale Aspekt. „Die Hunde brauchen diesen Umgang miteinander. Das ist wirklich schön“, sagt der Besucher Axel Rauls, der mit seinem Golden Retriever Luke gekommen ist. Doch auch für die Menschen lohne sich die Veranstaltung. Denn es sei angenehm, mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Viele kommen jedes Jahr wieder, man kenne sich bereits.

Mehr als 120 Hunde sind am Sonntag im Freibad in Empelde. Quelle: Janna Silinger

Das bestätigt die Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sie ist zwar ohne Hund gekommen, begeistert war sie trotzdem. „Das ist ein guter Erfolg“, sagt sie. Auch das „Drumherum“ werde von Mal zu Mal größer. Denn nicht nur im Wasser ist was los. Es gibt inzwischen Infostände, an denen sich lokale Unternehmen vorstellen, wie die Hundeschule und eine Praxis für Tierosteopathie, und auch die Hundestaffel des Roten Kreuzes aus Empelde ist vor Ort. Wegen des Feiertages hatten jedoch auch einige abgesagt. Im kommenden Jahr ist das Hundeschwimmen deshalb für Sonnabend, 2. Oktober, geplant.

