Empelde

Bei der Nutzung von erneuerbaren Energien sind die Möglichkeiten im Ronnenberger Stadtgebiet eingeschränkt. Flächen für die Aufstellung von Windrädern sind in einem nur sehr geringen Maße ausgewiesen. Nutzbare Wasserkraft gibt es auch nicht. So bleibt nur der Blick auf die Solarenergie. Der Rat der Stadt hat mit dem Klimaschutzaktionsprogramm im vergangenen Dezember unter anderem beschlossen, alle öffentlichen Gebäude auf die Nutzung von Fotovoltaik zu überprüfen. Derweil haben aber auch Unternehmen längst die Vorzüge dieser Energiegewinnung erkannt.

Ratspolitiker begrüßen die Planung der GHG

Gerade erst hat Enercity die Zusammenarbeit mit der Gerüstbaufirma Samiez in Empelde vorgestellt. Auf dem Dach der neuen Halle stehen seit vergangenem Herbst Sonnenkollektoren auf einer Fläche von 4300 Quadratmetern. Das würde Enercity in einer weiteren Kooperation mit dem Gasspeicher Hannover GmbH (GHG) in Empelde jetzt gern noch steigern – wofür eine geeignete Fläche nötig ist. Auf der Betriebsfläche in der Nähe des Freibades und der Bundesstraße 65 könnte eine Solarfreifläche mit einer Ausdehnung von 6900 Quadratmetern entstehen. Das Problem: Auf dieser Fläche ist eine solche Nutzung bislang baurechtlich nicht vorgesehen.

Die GHG hatte das Areal während der Erweiterung des Gasspeichers als „Baustelleneinrichtungsflächen“ genutzt. Die neuesten Planungen zur Stromgewinnung decken sich allerdings nicht mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt. Vielmehr sieht der Flächennutzungsplan in diesem Bereich bislang eine „Gewerbliche Baufläche“ vor. Das Vorhaben ist somit aus planungsrechtlicher Sicht aktuell nicht umsetzbar.

Während einer nicht öffentlichen Sitzung des Bauausschusses haben die Ratspolitiker das GHG-Vorhaben allerdings bereits begrüßt, woraufhin das Unternehmen nun eine Änderung der Bauleitplanung beantragt hat. In der Folge soll die Fläche als Sondergebiet „Energieversorgung und Solarflächen-Freianlage“ ausgewiesen und entsprechend erschlossen werden können.

Politische Beratungen kosten viel Zeit

Der Umsetzung steht demnach nicht mehr viel entgegen, dem Unternehmen dürfte aber vor allem der Zeitverlust nicht gefallen. Der Beratungsverlauf für die Änderungen am Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan nimmt mehrere Wochen in Anspruch. Auch naturschutzrechtliche Belange müssen in diesen Prozess mit aufgenommen werden. In der Zwischenzeit, dürfen auch die Arbeiten an der Fotovoltaikanlage, die dann die in Sichtweite gelegene Samiez-Anlage als flächenmäßig größte in der Stadt ablösen wird, nicht beginnen.

Der Flächenbedarf für die GHG-Anlage liegt bei insgesamt 10.000 Quadratmetern. Die Gesamtfläche der geplanten Module beträgt 6700 Quadratmeter, was in etwa der Standardausdehnung eines Fußballfeldes entspricht. Diese sollen Strom mit einer Spitzenleistung von rund 680 Kilowatt erzeugen. Der erzeugte Strom soll laut Beschlussvorlage der Verwaltung weitestgehend zur Deckung des Eigenbedarfs der Speicheranlage genutzt werden. In Zeiten, in denen die Stromerzeugung den elektrischen Eigenbedarf des Speicherbetriebs der GHG übersteigt, soll der Überschussstrom in das öffentliche Netz der Avacon eingespeist werden.

Von Uwe Kranz