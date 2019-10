Politiker wollen Fotovoltaikanlagen auf allen öffentlichen Dächern

Ronnenberg

Noch vor der Vorstellung des neuen Klimaschutzaktionsprogramms hat die Stadt Ronnenberg die Weichen weiter in Richtung erneuerbare Energien gestellt. Der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft empfahl mit einer Gegenstimme der AfD fast einmütig die „vollflächige Nutzung öffentlicher Dächer mit Fotovoltaikanlagen“.

Mehrere Aspekte, die die intensivere Nutzung von Solarenergie auf stadteigenen Gebäuden vorantreiben, kommen in Ronnenberg derzeit zusammen. Zum Einen sieht das angekündigte Klimaschutzaktionsprogramm die „Überprüfung und Nutzung der städtischen Gebäude beziehungsweise ihrer Dachflächen auf Fotovoltaik-Eignung“ vor. Zum Anderen zielte ein aktueller Antrag der Fraktion der Grünen im Rat darauf ab, solche Anlagen nicht mehr nur verbrauchsorientiert auf das betreffende Gebäude abzustimmen, sondern so viel Sonnenenergie wie möglich zu produzieren, diese für sonnenarme und dunkle Zeiten in Speicherelementen zu lagern und damit zusätzlich Energiekosten zu sparen.

Experte der Verwaltung stellt Berechnungen vor

Unterstützung erhielten die Grünen von Ricky Jark, der seit dem 1. September bei der Stadtverwaltung mit Energiemanagement und Anlagenkonzeption beschäftigt ist und auf eine beachtliche Erfahrung bei der Planung und Errichtung von Fotovoltaikanlagen in verschiedenen Ländern zurückblicken kann. Dieser stellte dem Ausschuss in einem Kurzvortrag nicht nur Berechnungen vor, die die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen belegten, sondern erklärte auch, warum deshalb die Kita Ronnenberg I demnächst mit einer Solaranlage ausgestattet werde.

Überzeugen musste Jark die Ausschussmitglieder augenscheinlich ohnehin nicht mehr. Zwar feilten die Politiker anschließend noch eifrig am genauen Text des Beschlusses, stimmten dann aber dafür „die schnellstmögliche und vollflächige Bestückung öffentlicher Dächer mit Fotovoltaikanlagen zu befürworten und anzustreben“. Konkret in Angriff genommen werden sollen demnach „zeitnah“ die Dächer der Marie Curie Schule sowie deren anstehender Anbau und die neue Grundschule Auf dem Hagen. Bei der Planung dieser Gebäude war eine solche Ausrüstung bereits in der Statik berücksichtigt worden.

AfD stimmt gegen Ausbau der Sonnenenergie

Einzig Jürgen Lorenz von der AfD stimmte gegen den Antrag. Seine Partei lehne Investitionen in erneuerbare Energien ab und folge Theorien von Wissenschaftlern, die den menschgemachten Klimawandel widerlegten. Auch von dem Argument der Wirtschaftlichkeit – Jark rechnete vor, dass sich die Anlagen in fünf bis sechs Jahren amortisieren würden – ließ er sich nicht überzeugen. Diese Zahlen seien schön gerechnet, erklärte er. Dagegen hielt Grünen-Fraktionsvorsitzender Jens Williges die Erfahrungen mit zahlreichen bereits bestehenden Anlagen auf städtischen Gebäuden.

Die erste Umsetzung einer Fotovoltaik-Offensive erfährt allerdings die Kita Ronnenberg I. Dort ist die Einrichtung zusätzlicher Durchlauferhitzer für Waschbecken und eine Dusche erforderlich. Die daraus resultierenden Spitzenlasten überschreiten aber die zugelassenen Strommengen für die Zuleitung zum Gebäude. Die von Jark jetzt vorgestellte Lösung mit Fotovoltaik und Speicherelement spart nicht nur die kostspielige Verlegung einer neuen Leitung. Auch die Kosten für die teure sogenannte Spitzenlastkappung bei kurzfristig sehr hohem Stromverbrauch fallen danach nicht mehr an, rechnete der Experte vor.

Von Uwe Kranz