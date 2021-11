Weetzen

Wer kommt, wenn es mal brennt? Damit diese Frage auch in Zukunft geklärt ist, betreibt die Stadtfeuerwehr Ronnenberg fortlaufend Nachwuchsförderung. Die sogenannte Truppmann-Ausbildung sichert den Neulingen in der freiwilligen Feuerwehr die geleichen Grundlagen für den Einstieg in die aktive Laufbahn. Im aktuelle Kurs werden die Teilnehmer viermal pro Woche bis zur Prüfung am Sonnabend, 4. Dezember, geschult.

Ausbildung teilt sich in Theorie und Praxis

Dabei teile sich die Ausbildung zu gleichen Teilen in Theorie und Praxis auf, wie Feuerwehr-Pressesprecher Maximilian Lüerßen erklärt. „Nach dem Truppmann kann man sich mit weiteren Lehrgängen weiter spezialisieren.“ Standort der Unterrichtseinheiten ist diesmal das Gerätehaus der Feuerwehr in Weetzen. In der ersten Woche erhielten die Neulinge nach einer Einführung unter anderem einen detaillierten Einblick in die Ausrüstung der einzelnen Fahrzeuge.

Wie wichtig die Jugendfeuerwehr-Gruppen in den einzelnen Ortsteilen sind, zeigt, dass unter den Neueinsteigern mit acht die Mehrzahl dem eigenen Nachwuchs entstammt. Sieben weitere Teilnehmer sind als Quereinsteiger dabei. Außerdem ist die aktive Feuerwehr auch längst keine reine Männersache mehr: Von den 15 Personen, bei den die Stadtausbildern Dirk Vetter und Mario Schrader „den Grundstein für die Feuerwehrkarriere legen“, sind immerhin sechs Frauen.

Von Uwe Kranz