Linderte

Zu einem ungewöhnlichen Brandeinsatz ist die Linderter Feuerwehr am Sonnabendnachmittag ausgerückt: Ein Lagerfeuer hatte im Waldboden einen Schwelbrand ausgelöst.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz vor 12 Uhr Rauchentwicklung in einem kleinen Wäldchen westlich der Wolfsbergquelle gemeldet. Dort entdeckte die Feuerwehr in der Mitte des Waldstückes einen gut ausgebauten Lagerfeuerplatz. Um den Platz herum stieg viel Rauch auf. Der Boden hatte eine ähnliche Beschaffenheit wie Torf, sodass das Lagerfeuer offenbar den Untergrund entzündet hatte. Dabei kam es zu einer starken Hitzeentwicklung.

Feuerwehr legt lange Schlauchleitung

Die Feuerwehr musste eine längere Schlauchleitung durch das dichte Unterholz legen, um an den Brandherd zu gelangen. Dort brachen die Einsatzkräfte den Untergrund auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern mit Schaufeln und Spaten auf, um an tief liegende Glutnester zu gelangen. Mit 1500 Litern Wasser löschten die Einsatzkräfte anschließend das Areal.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine weitere Lagerfeuerstelle im Wald, die ebenfalls gut ausgebaut war.

Der Linderter Ortsbrandmeister Matthias Ruhl weist in diesem Zusammenhang auf die große Gefahr durch Lagerfeuer in der freien Natur hin, die sich oftmals unbemerkt in den Boden einbrennen und Stunden oder gar Tage später wieder voll ausbrechen können. Angesichts der aktuell geringen Niederschläge dürfen keine Feuer im Wald oder an nicht dafür vorgesehenen Feuerstellen entzündet werden. Auf keinen Fall dürfen diese unkontrolliert zurückgelassen werden, mahnt die Feuerwehr.

Polizei ermittelt

Im Fall des Linderter Schwelbrandes hat inzwischen die Polizei Springe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Uwe Kranz