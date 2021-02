Empelde

Unter Einsatz der Drehleiter hat die Feuerwehr am Mittwochmittag einen Küchenbrand an der Nenndorfer Straße in Empelde gelöscht. Der Einsatz der Ortswehren aus Benthe, Ronnenberg und Empelde dauerte rund eine Stunde. Verletzt wurde niemand.

Alle Bewohner in Sicherheit

Aufgrund des Brandes war es in dem Gebäude zu starker Rauchentwicklung mit wahrnehmbarem Feuerschein gekommen. Als die ersten Einsatzkräfte aus Empelde eintrafen, hatten sich bereits alle Bewohner in Sicherheit gebracht, sodass die Feuerwehr direkt mit der Brandbekämpfung beginnen konnte. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz rückte mit einem C-Rohr vor und konnte das Feuer in einer Küche schnell löschen. Die Ronnenberger Ortswehr stellte währenddessen den Sicherheitstrupp und unterstützte die Kameraden mittels Drehleiter. Die Nenndorfer Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten überprüften die Feuerwehrleute das gesamte Gebäude gründlich und belüfteten es. Verletzte Personen waren nach dem Einsatz zum Glück nicht zu beklagen.

Von Uwe Kranz