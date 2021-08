Ronnenberg

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Tilsiter Straße sind am Sonntagmorgen sechs Personen verletzt worden. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, eine Person erlitt Verbrennungen an der Hand und kam ebenfalls in eine Klinik. Zwei weitere wurden leicht verletzt.

Kurz vor 8 Uhr waren die Ortswehren aus Ronnenberg, Empelde, Ihme-Roloven und Weetzen zu einem Gebäudebrand alarmiert worden. Insgesamt rückten 59 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen am südlichen Ortsrand von Ronnenberg an. Dazu kamen Polizei sowie sieben Rettungswagen und zwei Notärzte.

Auf den Balkonen machten sich mehrere Personen bemerkbar, denen der Fluchtweg durch das im Bereich des zweiten Obergeschosses verqualmten Treppenhauses versperrt war. Nachdem die Einsatzkräfte die Eingangstür geöffnet hatten, rückten drei Trupps unter Atemschutz zur Rettung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Brandbekämpfung vor.

Eine Person muss aus dem Haus getragen werden

Sechs Personen wurden aus dem Haus gerettet. Fünf Menschen konnten durchs Treppenhaus geleitet werden, einer von ihnen mithilfe einer Brandfluchthaube. Eine weitere Person wurde auf einer tragbaren Leiter aus dem Haus gebracht. Vier der Geretteten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer, das in einer Küche ausgebrochen war, konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Ein Übergreifen auf andere Räume oder Wohnungen verhinderten sie auf diese Weise. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und der Bereich des Brandherdes kontrolliert. Die Betroffene Wohnung ist laut Einschätzung der Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die weiteren Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr noch keine Angaben. Während des Einsatzes war die Gehrdener Straße im Bereich des Ortsausgangs voll gesperrt.

Von Uwe Kranz