Für viele Eltern bringt die Corona-Pandemie außer der für alle geltenden Einschränkungen, noch ein weiteres Problem mit sich: Während des Shutdowns haben sie ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht und können ihre Kinder nun in den Sommerferien nicht betreuen, wenn die Kitas geschlossen sind. Die Stadt Ronnenberg hat deshalb eine Ferienbetreuung für diese Kinder eingerichtet. 49 Mädchen und Jungen nehmen dieses Angebot in verschiedenen Gruppen in den kommenden sechs Wochen wahr.

Die Stadtverwaltung hatte die Eltern zuvor umfassend über die Elternvertreter oder die Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtungen über ihr Angebot informiert. Einzige Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in die Ferienbetreuung für Kindergarten- und Krippenkinder ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass der Jahresurlaub der Eltern aufgebraucht ist.

Im zweiten Schritt musste die Betreuung der Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen organisiert werden. „Wir versammeln jetzt alle am Seegrasweg“, erklärt Torsten Kölle, Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung. „Das ist die einzige Einrichtung, in der in den Ferien nichts repariert oder saniert wird.“ Erst im vergangenen Herbst war die Kita im Nordosten von Empelde eröffnet worden. Außerdem ist sie mit 100 Plätzen die größte im Stadtgebiet.

Für die Eltern entstehen keine zusätzlichen Kosten

Für Kölle ist es zudem selbstverständlich, dass die Stadt von den betroffenen Eltern keine zusätzlichen Gebühren verlangt. „Wir sind das diesen Eltern schuldig“, betont er. Die Betreuung übernehmen unter anderem frisch eingestellte Erzieherinnen, die noch keinen vollen Jahresurlaub haben und deshalb bereit sind, die Ferien durchzuarbeiten.

In den Betreuungszeiten sieht der Fachbereichsleiter kaum Einschränkungen. „Wenn jemand einen 16-Uhr-Platz hat, kann er auch in den Ferien nicht früher Feierabend machen“, erklärt er. Deshalb müsse es die Möglichkeit geben, dass Kinder auch in der Ferienbetreuung bis 16 Uhr in der Kita bleiben können. Für jeden Tag garantieren könne die Stadt das aber nicht, schränkt er ein.

Dass sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder noch weiter erhöhen könnte, hält Kölle aufgrund der intensiven Information der Eltern für unwahrscheinlich. Dennoch könnten auch Nachzügler noch in die Ferienbetreuung aufgenommen werden, sagt er.

Von Uwe Kranz