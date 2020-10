Ronnenberg

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Unbekannte mehrere Fenster und Türen einer Tierarztpraxis an der Straße Mühlenrär eingeschlagen. Alle Fenster zersplitterten. Auch das Glaselement der Eingangstür wurde zerstört. Die Praxis war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr abgeschlossen worden. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Fenster noch unversehrt.

Heckscheibe eines Seat Ibiza zerstört

Bei ihrem Einsatz in der Tierarztpraxis fiel den Polizeibeamten auch die zersplitterte Heckscheibe eines Seat Ibiza auf, der vor der Praxis geparkt war. Die verständigte Besitzerin des Fahrzeugs stellte fest, dass im Auto nichts verändert wurde und auch keine Gegenstände fehlten. Die Halterin gab an, dass sie ihr Auto am Freitag gegen 18.45 Uhr unbeschädigt vor der Tierarztpraxis abgestellt hatte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden.

Von Jennifer Krebs