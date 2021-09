Fast 40 Prozent der erwarteten Stimmen sind schon vor Öffnung der Wahllokale zur Kommunalwahl in Ronnenberg am 12. September abgegeben. Das Rathaus kommt mit dem Ansturm der Briefwähler gut zurecht.

Fast 4000 Briefwähler in Ronnenberg

Kommunalwahl - Fast 4000 Briefwähler in Ronnenberg

Kommunalwahl - Fast 4000 Briefwähler in Ronnenberg