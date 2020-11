Empelde

Das Familienzentrum der Johannesgemeinde Empelde kann sich über neue Spielgeräte für seinen Innen- und Außenbereich freuen. Das Kuratorium der Calenberger Diakoniestiftung hat aus seinen Stiftungserträgen rund 600 Euro ausgeschüttet. Von diesem Geld wurden ein Wasserspender für den Garten und mehrere kleine Bewegungsspiele gekauft, die das Familienzentrum sonst nicht hätte finanzieren können.

In der Einrichtung fehlten bislang Spielgeräte für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren. Ab sofort können sich Kinder nun an einer Balanciermauer, an einem Standbasketballkorb, einer Wasserbahn und verschiedenen anderen Bewegungsmöglichkeiten austoben. Derzeit werden sie bereits bei Kursen mit wenigen Teilnehmern benutzt.

„Wir machen die Arbeit des Familienzentrums fit für 2021. Durch das Coronavirus und die daraus erfolgten Hygiene- und Abstandskonzepte für unsere Bildungsangebote für Kinder mussten wir auch die Räume im Familienzentrum für unsere teilnehmenden Familien entzerren“, sagt Koordinatorin Christiane Zimmermann. Ab dem Frühjahr sollen daher wieder viele Angebote im Garten der Kirchengemeinde stattfinden.

Von Sarah Istrefaj