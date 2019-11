Erlös des Frauenbasars übersteigt Erwartungen

Empelde

Mehr Aussteller als ursprünglich angenommen, mehr Besucher, rund 350 verkaufte Tombolalose und ein Reinerlös in Höhe von rund 700 Euro: Die neunte Auflage des Frauenbasars hat die Erwartungen der Organisatoren und Helfer des Familienzentrums Empelde weit übertroffen: „Wir sind sehr zufrieden“, sagte die Koordinatorin der kirchlichen Einrichtung, Christiane Zimmermann, nach der Veranstaltung.

Mit mehr als 50 Ständen sei die Zahl der Aussteller deutlich höher gewesen als zunächst geplant. Deshalb seien auch die Einnahmen aus den Standmieten höher gewesen. „Aus Platzgründen mussten wir sogar weiteren interessierten Verkäufern absagen“, berichtete Zimmermann. Die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie die hohe Zahl verkaufter Tombolalose hätten auch zum Erfolg beigetragen.

Zur Galerie Beim inzwischen bereits neunten Frauenbasar herrscht im Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde an den Ständen und Verkaufstischen der Aussteller dichter Andrang.

Weil die Erlöse Jahr für Jahr der pädagogischen Arbeit des Familienzentrums der Johanneskirchengemeinde zugute kommen, hatte Zimmermann gemeinsam mit den Helferinnen Claudia Zilke und Christiane Weißenborn wieder ein abwechslungsreiches Angebot organisiert. In erster Linie richtete es sich zwar an weibliche Gäste. Trotzdem stöberten an den Verkaufstischen auch einige Männer. Angeboten wurden hochwertige Bekleidung für Frauen jedes Alters. Zu finden waren aber auch Kunsthandwerk, Accessoires, Spielzeug, selbst genähte Textilwaren, Schmuck, Bücher und Dekorationen – auch Weihnachtskarten gehörten zum Angebot. Ausstellerin Susanne Wenskowski aus Hannover verkaufte Schmuck und Deko aus verarbeiteten Kronkorken von Bierflaschen. „Wenn sie eine besondere Sorte trinken, können Sie auch ein Produkt bestellen – ich habe einen Auftragstrinker“, sagte sie augenzwinkernd.

Reger Andrang an den Ständen

Nina Hische aus Empelde hatte sich am Nachmittag zwei Strickpullover gekauft. Auch ihr Sohn Gregor ging nicht leer aus. „Er hat bei der Tombola eine knallgelbe Öllampe gewonnen“, berichtete die Mutter. Reger Andrang herrschte am Stand von Natalia Kirschstein aus Laatzen und Mila Zlotver aus Hannover. Dort bestaunten zahlreiche Besucher die selbst gehäkelten Tiere und Handpuppen. „Diese Technik kommt aus Japan und nennt sich Amigurumi“, sagte Kirschstein. Im Basarcafé hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits etliche Besucher von ehrenamtlichen Helfern des Familienzentrums am Büfett bedienen lassen und zum Entspannen in einer Shoppingpause Platz genommen.

Kirche wird zum Umkleideraum

So viel Zeit nahm sich Waltraud Struß aus Wennigsen im großen Saal nach ihrer Ankunft nicht. Sie genehmigte sich einen von den beiden Helferinnen Zilke und Weißenborn gereichten Sekt. „Ich bin zum ersten Mal bei dem Basar und gucke erstmal“, sagte Struß. Wenige Meter weiter sorgte im Foyer ein Hinweisschild für Schmunzeln: Die Kirche war anlässlich des Basars vorübergehend zur Umkleide umfunktioniert worden.

Für das Familienzentrum ist der Basar eine ernste Angelegenheit. Denn: Trotz öffentlicher und kirchlicher Zuschüsse muss die Einrichtung für Angebote wie Sprachkurse, Kreativaktionen oder Eltern-Kind-Kurse jedes Jahr mit Veranstaltungserlösen einen Eigenanteil erwirtschaften.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Familienzentrum stellt neue Logopädin vor

Neues Programm für das Familienzentrum in Empelde vorgestellt

Von Ingo Rodriguez