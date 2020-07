Empelde

Das Team des Familienzentrums in Empelde versucht, seine Angebote immer wieder an die neuen Gegebenheiten während der Corona-Pandemie anzupassen. Das gilt auch für die kommenden beiden Monate. „Es gibt einige neue und altbewährte Angebote für Familien in der Stadt Ronnenberg im Juli und August – trotz Corona, aber mit Hygiene- und Abstandsregeln“, kündigt Koordinatorin Christiane Zimmermann an.

Die Einrichtung der Johannesgemeinde, Hallerstraße 3, in Empelde bietet auch weiterhin montags und donnerstags um 16 Uhr den Lese-Club-Online für Sechs- bis Zwölfjährige an. Dienstags gibt es Online-Tanzkurse sowie das Baby-Kinder-Café-von zu Hause aus. Mittwochs steht der Lese-Club-Online für Zwei- bis Fünfjährige auf dem Programm (mit einer Abholung von Bastelmaterial am Dienstag zuvor im Garten), eine telefonische Hochsensiblensprechstunde am 27. August sowie ein Online-Babymassagekurs.

Direkter Kontakt zu den Menschen ist wichtig

Es geht den Mitarbeitern im Familienzentrum aber auch um den direkten Kontakt zu den Menschen – selbst wenn dieser nur auf Distanz gehalten werden kann. Für Alleinerziehende bietet die Einrichtung am 13. Juli von 17 bis 18.30 Uhr einen offenen Treffpunkt am Telefon an.

Das Familienzentrum ist zudem am Sonnabend, 4. Juli, „on Tour“: Von 11 bis 14 Uhr gibt es einen Waffelverkauf mit Glücksraddrehen vor dem Rewe-Markt an der Berliner Straße in Empelde. Zudem besuchen Zimmermann und ihr Team am Donnerstag, 9. Juli, Familien, die sich zuvor telefonisch dafür angemeldet haben. Informationen gibt es bei der Koordinatorin unter Telefon (0176) 57861566.

Der Flyer mit mehr als 20 weiteren Angeboten ist im Internet unter johanneskirche-empelde.de zu finden. Anfragen zu Kursen beantwortet Zimmermann auch per E-Mail an familienzentrum-johanneskirche@gmx.de. Das Familienzentrum macht vom 19. Juli bis zum 26. August Sommerpause.

Von Uwe Kranz