Empelde

Persönlicher Abschied mit viel Lob und würdigen Dankesworten: Der kommunale Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler hat nach 30-jähriger Tätigkeit in der Ronnenberger Stadtverwaltung seinen Ruhestand angetreten. Wegen der Corona-Pandemie verabschiedete Bürgermeisterin Stephanie Harms den 65-Jährigen im Rathaus in einem kleinen Kreis.

Zu Zehlers Fachbereich gehörten seit 2012 die Teams Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht, Bürgerdienste und Öffentliche Sicherheit, Technische Infrastruktur, Ökologie und Klimaschutz sowie der städtische Bauhof. Zehler sei aber auch für aktuelle Sonderthemen zuständig gewesen – darunter auch die Kernstadtsanierung, die Gestaltung der Kalihalde Ronnenberg sowie Belange rund um die Gaskavernen in Empelde.

Bei der kleinen Verabschiedung in einem sehr persönlichen Rahmen erhielt Zehler seine Diensturkunde von Bürgermeisterin Harms und ihrem Vertreter Frank Schulz. Die Bürgermeisterin würdigte Zehlers langjährigen Verdienste als Führungskraft in der Verwaltungsspitze. Der 65-Jährige wurde aus gesundheitlichen Gründen wegen einer schweren Erkrankung auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt.

Bürgermeisterin hebt große Anerkennung im Rat der Stadt hervor

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, Kommunalpolitiker, Feuerwehren, Vereine, Verbände, zahlreiche Geschäftspartner und langjährige Wegbegleiter hätten sich natürlich sehr gerne bei ihm persönlich für sein besonderes Engagement bedankt“, sagte die Bürgermeisterin nach dem Treffen mit dem Verweis auf die derzeit angeordneten Kontaktbeschränkungen. Harms würdigte Zehlers Wirken als Verwaltungsfachmann und Führungskraft. Er habe sich über Jahrzehnte hinweg äußerst engagiert für die städtischen Belange eingesetzt. Was die Bürgermeisterin besonders hervorhob: Der Städtische Oberrat und langjähriger Leiter des Fachbereiches Ökologie, Bau und Ordnung habe in großen Teilen der Ronnenberger Ratspolitik stets viel Anerkennung und Wertschätzung genossen.

Was zu jedem würdigen Abschied gehört: ein Rückblick auf den erfolgreichen Werdegang. Wie die Bürgermeisterin berichtete, hatte Zehler im Januar 1991 bei der Stadt Ronnenberg als Leiter der Bauverwaltungsabteilung begonnen. Zuvor sei er bei der Stadtverwaltung Laatzen tätig gewesen. Dort hatte Zehler ab 1971 auch seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert. „Drei Jahre nach seinem Wechsel ins Ronnenberger Rathaus wurde Zehler 1994 Dezernatsleiter für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung – und damit auch Mitglied der Verwaltungsleitung“, sagte Harms in ihrem Rückblick.

Neubesetzung der Fachbereichsleitung wird ausgeschrieben

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des Fachbereichsleiters übernahm 2020 mit Timo Fleckenstein der Leiter des Teams Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht zusätzlich diese Sonderthemen. Mit Beginn des Jahres 2021 seien die Schwerpunkte nun in einer Stabsstelle Stadtentwicklung gebündelt und ihr als Bürgermeisterin direkt zugeordnet, teilte Harms mit. Laut Stadtverwaltung werden die Aufgaben der Stabsstelle bis zur Neubesetzung der Fachbereichsleitung von Fleckenstein wahrgenommen. Die Stadt Ronnenberg bereitet demnach zurzeit die externe Ausschreibung für die Suche nach Zehlers Nachfolger vor.

Von Ingo Rodriguez