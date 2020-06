90 Freiwillige kommen zur ersten Blutspende in Corona-Zeiten

Ronnenberg

Normalerweise hätten die Mitarbeiter des DRK-Ortsvereins Ronnenberg zur Blutspende ein Büfett serviert. Das sei wegen der Corona-Pandemie derzeit aber streng verboten, erklärt Gabriele Matuschke, zweite Vorsitzende des Vereins. Auch wenn der Ersatz nicht ganz so appetitlich angeboten werden könne, schmecke er gut: Obst, Süßigkeiten und belegte Brötchen – alles akkurat eingetütet zum Mitnehmen. Dazu gibt es wahlweise eine Flasche Saft. „Das hat uns Edeka zur Verfügung gestellt“, sagt Matuschke dankbar.

Unter ganz neuen Umständen musste die erste Blutspende in Zeiten der Corona-Krise in Ronnenberg organisiert werden. Neben der alternativen Essensausgabe gibt es strenge Regeln: Die Wartezeit wird zu einem Großteil vor dem Gebäude verbracht, bei jedem, der das Haus betritt, wird erst einmal Fieber gemessen, und es besteht Maskenpflicht.

90 Menschen kommen zur Blutspende

Es sei auch für die DRK-Mitarbeiter nicht einfach, die ganze Zeit den Schutz vor Mund und Nase zu tragen, sagt Matuschke. Deshalb bestehe das eingesetzte Team vor allem aus eher jüngeren Mitgliedern, die damit möglicherweise noch etwas besser zurechtkämen.

Während der dreieinhalbstündigen kamen 90 freiwillige Spender ins Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg gekommen. „Erstaunlich viele“, sagt Matuschke erfreut. Sie habe nicht mit einer so großen Zahl gerechnet. Normalerweise kämen zu den Terminen 70 bis 80 Personen. Erfreulicherweise habe sich offenbar niemand durch die Schlange vor dem Gebäude abschrecken lassen. „Anstehen muss man derzeit ja sowieso überall.“

Die nächste Gelegenheit, in Ronnenberg Blut zu spenden, bietet der DRK-Ortsverein am Donnerstag, 17. September an.

