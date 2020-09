Ronnenberg

An der Marie Curie Schule in Ronnenberg gibt es einen weiteren Corona-Fall. Infiziert hat sich ein Lehrer. Die Folge: 90 Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn mussten bereits in der vergangenen Woche in häusliche Quarantäne. Keiner der Schüler sei positiv getestet worden, sagt Schulleiter Kay Warneke, sie kehren daher noch diese Woche zurück.

„Wir sind gut vorbereitet“

Für Warneke kommt die Häufung der Covid-19-Fälle an seiner Schule nicht überraschend. Es gehe deshalb im Ernstfall darum, schnell zu sein. „Wir sind gut vorbereitet“, erklärt Warneke. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt funktioniere gut, betont er.

Bereits der dritte Fall

An der Marie Curie Schule haben sich bislang drei Personen mit dem Coronavirus infiziert. Den ersten Fall gab es vor gut drei Wochen. Ein Zwölftklässler war positiv getestet worden. Ein halber Jahrgang wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Danach wurde eine Schülerin positiv getestet. 37 Schüler des sechsten Jahrgangs mussten deshalb nach Hause geschickt werden. Auch sie kommen in Kürze zurück.

