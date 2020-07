Ihme-Roloven

Fast eineinhalb Jahre, nachdem die Stadt Ronnenberg mit einer öffentlichen Beteiligung ein neues Baugebiet in Ihme-Roloven auf den Weg bringen wollte, soll der Ortsrat am Montag, 13. Juli, nun möglichst entscheiden, auf welcher Fläche dies geschehen soll. Verwaltung und Politik erhoffen sich dabei das Ende eines Disputes im Ort, ob ein Areal an der Hiddestorfer Straße der im Februar 2019 vorgeschlagenen Fläche an der Hohefeldstraße vorzuziehen wäre.

Der Ortsrat soll nun in öffentlicher Sitzung entscheiden, „welcher der beiden Entwürfe weiter verfolgt werden soll“, wie Timo Fleckenstein von der Stadtverwaltung den Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Ortsratssitzung in Ihme-Roloven beschreibt. In der Folge soll dann ein Investor gesucht werden. Nach Angaben Fleckensteins hat sich bereits ein Interessent dafür angeboten.

Ist ein Baugebiet überhaupt notwendig?

Uwe Buntrock (Grüne) warf im Ausschuss für Stadtplanung zusätzlich die Frage auf, ob anhand privater Bauvorhaben im Ortskern und Möglichkeiten, Baulücken zu schließen, ein Baugebiet in Ihme-Roloven überhaupt notwendig sei. So würden unter anderem anstelle des Hotels gegenüber dem Areal an der Hiddestorfer Straße, das abgerissen werden soll, mehrere Wohngebäude errichtet. Das sei aber vom Potenzial her nicht zu vergleichen mit einem Baugebiet, betonte der Ausschussvorsitzende Jörg Garbe ( CDU) aus Ihme-Roloven. Außer der Entscheidung zum Baugebiet will die Stadtverwaltung in der Sitzung über den Stand der Toilettensanierung in der Ortsmitte berichten. „Wir wissen jetzt, woran es liegt. Die Arbeiten können beginnen“, sagte Bürgermeisterin Stephanie Harms.

Die Sitzung beginnt am Montag, 13. Juli, um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ihme-Roloven. Die Anzahl der Besucher, die einen Mund-Nase-Schutz dabeihaben sollten, ist wegen der Abstandsregeln auf 48 begrenzt. Anmeldungen werden nicht angenommen.

Von Uwe Kranz