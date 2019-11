Ronnenberg

Auch in ihrer Freizeit beobachten Polizeibeamte oftmals aufmerksam das Geschehen im Straßenverkehr. So fiel einem 47 Jahre alten Polizisten aus Hannover am Sonnabend gegen 7.40 Uhr, in Ronnenberg ein Auto auf. Die Fahrweise des 34-jährigen Mannes am Steuer des Wagen erschien ihm auffällig unsicher. Es gelang dem Beamten, das Auto auf der Straße Ihmer Tor zu stoppen. Zur Hilfe gerufene Polizeibeamte aus Hannover-Ricklingen kontrollierten den Fahrer aus Empelde – und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Dem 34-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Uwe Kranz