Empelde

Eine unangenehme Überraschung hat ein 35-jähriger Empelde erlebt, als er am Sonnabend in seine Wohnung an der Nenndorfer Straße in Empelde zurückgekehrt ist. Er kam gegen 19 Uhr nach Hause, war etwa 20 Minuten weg. Bei der Rückkehr überraschte er einen Einbrecher in seinem Schlafzimmer. Dieser hatte zuvor eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zugang zur Wohnung verschafft.

Der Wohnungsinhaber schrie den Einbrecher an, woraufhin dieser fluchtartig die Wohnung verließ. Er entkam trotz groß angelegter Fahndung der Polizei, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, unerkannt. Der Geschädigte konnte den Flüchtenden auch nur vage beschreiben: Der Mann soll mit einer Jeans und einer hoch geschlossenen Arbeitsjacke bekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine Wollmütze getragen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Empelde unter Telefon (05 11) 1 23 20 90 oder der Polizei in Ronnenberg unter (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Uwe Kranz