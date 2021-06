Empelde

Mit gleich mehreren Problemen sind die Anwohner des Baugebiets Silberbergweg im Frühjahr an Bürgermeisterin Stephanie Harms und den Rat der Stadt herangetreten. Zum einen waren einige Häuser in der verwinkelten Siedlung von größeren Fahrzeugen wie dem Müllauto nicht zu erreichen. Zum anderen sahen sie ihre spielenden Kinder durch zunehmenden Durchgangsverkehr gefährdet. Die Verwaltung versprach Abhilfe. Ein Teil der Lösung: Die Abtrennung eines Teils des Silberbergwegs mit Sperrpfosten. Dadurch sollen einige Bewohner der Straße eine neue Postanschrift erhalten.

Zufahrt der Feuerwehr ist inzwischen gesichert

Auslöser der Probleme war die Erweiterung des Baugebiets in Richtung des Waldbergs. Den zugebauten Rangierraum für große Fahrzeuge stellte die Stadt umgehend durch Sperrung eines Pkw-Stellplatzes wieder her. Tests mit der Drehleiter der Feuerwehr hatten zuvor ergeben, dass dies auch in einem möglichen Notfall für Einsatzkräfte nützlich sein könnte.

Allerdings brachten die Reihenhäuser mit insgesamt 16 neuen Wohneinheiten im letzten Abschnitt des Baugebiets auch eine deutliche Zunahme an Verkehr im Silberbergweg mit sich, unter anderem durch Paketdienste und andere Zulieferer. Nach Beobachtung der Anwohner hielten sich viele dieser Fahrzeuge auch nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in der Spielstraße. Eigentlich sollten die neuen Reihenhäuser ohnehin über den kleinen Bogen der Hansastraße erschlossen werden.

Mit drei Schritten zur Verkehrsberuhigung

Mit drei Schritten will die Verwaltung diesem Durchgangsverkehr nun buchstäblich einen Riegel vorschieben. Dazu soll ein Teil des Silberbergweges – eine Stichstraße zur Hansastraße in Richtung Waldberg – mithilfe von Pfosten gesperrt werden. Passieren dürfen diesen Bereich danach nur noch die Feuerwehr, Radfahrer und voraussichtlich auch die Müllabfuhr.

Um diese Trennung dann auch in den Köpfen der Anwohner zu manifestieren, werden diejenigen, die jenseits der Absperrung wohnen, künftig der Hansastraße zugeordnet. Dazu wird ihre Postanschrift von Silberbergweg 15, 17 und 19 in Hansastraße 52 a bis m geändert. „Die betroffenen Anwohner haben wir bereits am Wochenende mithilfe eines Briefes informiert“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms.

Einige Häuser sind noch nicht bezogen

Aber auch die nicht direkt betroffenen Nachbarn sollen einen Brief erhalten. Erste Reaktionen auf die Planungen, auch aus der Politik, seien positiv gewesen. „Die Ratsmitglieder waren begeistert“, sagt Harms.

Sie räumt aber ein, dass es auf Seiten der Betroffenen auch noch Redebedarf gebe. So sollen drei weitere neue Reihenhäuser zwar am Silberbergweg bleiben, aber neue Hausnummern erhalten. Die neuen Anschriften der gerade eingezogenen Bürger werde sich deshalb auch für diese Gebäude noch einmal ändern – verbunden mit einiger Bürokratie für die Betroffenen. „Zum Glück sind noch nicht alle dieser Häuser schon bezogen“, sagt Harms.

Den dritten Schritt will die Verwaltung schnell umsetzen. Mithilfe einer neuen Beschilderung soll der Silberbergweg zur Anliegerstraße erklärt werden. „Die Schilder sind schon bestellt“, sagt Harms. Ihr Ziel ist es, die Probleme in dem Baugebiet vor den Türen des Rathauses noch in diesem Sommer abschließend zu lösen.

Von Uwe Kranz