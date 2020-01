Empelder Feuerwehr muss zum Jahreswechsel achtmal ausrücken

Empelde

Kaum zur Ruhe gekommen sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Empelde in den vergangenen Tagen. Seit der ersten Alarmierung zu einem Feuer auf dem Rewe-Parkplatz an der Berliner Straße am Silvestertag kurz vor 19 Uhr waren die Brandbekämpfer bis zum Abend des 1. Januar insgesamt achtmal im Einsatz.

Ein Feuer konnten die Feuerwehrleute auf dem Parkplatz allerdings nicht mehr finden. Dafür mussten sie um 22 Uhr den brennenden Unterstand auf dem Gelände von Borussia Empelde löschen. Unbekannte hatten eine Holzkonstruktion beschädigt und die abgerissenen Teile anschließend in Brand gesetzt.

Mehrere Container und Bäume stehen in Flammen

Zu Beginn des neuen Jahres war wieder der Rewe-Markt Schauplatz eines Brandes. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte mittels Schaumrohr das Feuer in einem Container. Auf der Anfahrt dorthin erhielten die Einsatzkräfte die Nachricht von einem weiteren brennenden Container am Wischacker. Nachdem auch dieser erfolgreich gelöscht worden war, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Briefkasten am Penny-Markt gerufen. Dieser wurde mit den Schnellangriffsschlauch abgelöscht und geöffnet. Den Inhalt kontrollierten die Einsatzkräfte mittels einer Wärmebildkamera und löschten die Glutnester. An einen laufenden Wasserhahn hatte sich aufgrund der niedrigen Temperaturen zudem Eisfläche gebildet. Die Feuerwehr stellte den Hahn mit einer Wasserpumpenzange ab. Erst dann kehrten die Einsatzkräfte ins Gerätehaus zurück.

Kaum waren die Feuerwehrleute nach den Nacharbeiten im Gerätehaus wieder zu Hause angekommen, wurden sie erneut gerufen. Diesmal waren brennende Überreste von Knallkörpern der Grund. Mit einem Eimer Wasser waren diese aber einfach zu löschen.

Am Nachmittag des 1. Januar standen hinter einer Sporthalle gegen 16.45 Uhr dann gleich mehrere Bäume in Flammen. Auf 20 Metern Länge und 3 Metern Höhe brannten die Pflanzen. Mit einem C-Rohr und 2800 Litern war auch diesem Feuer beizukommen. Nach der Kontrolle mittels der Wärmebildkamera konnte auch diese achte Einsatzstelle innerhalb von rund 24 Stunden verlassen.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz