Die Stadt Ronnenberg führt ihr Straßen- und Gehrwegsanierungsprogramm fort. Vom 20. April erneuern Arbeiter den Fußweg an der Hansastraße in Empelde – die Arbeiten sollen mehrere Wochen dauern.

