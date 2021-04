Empelde

Es wirkt ein bisschen wie in einer Autowaschstraße: Wer mit seinem Fahrzeug eintrifft, meldet sich an und teil mit, was er will. Anschließend gibt es einen Zettel mit einem Code, der gut sichtbar auf dem Armaturenbrett unter die Frontscheibe gelegt werden soll. Dann folgt die Einfahrt auf die linke oder rechte Spur, abgetrennt von mehreren Pylonen. So geht es voran in dem vom DRK betriebenen Corona-Testzentrum in Empelde. Dass der Betrieb dort reibungslos verläuft, garantiert das Team um Einsatzleiter Frank Holthaus.

Robin Beselt nimmt die Anmeldungen auf und gleicht die Namen in der Liste ab. Quelle: Stephan Hartung

In den Autos, die vorfahren, sitzen Einzelpersonen oder Familien, die vom Gesundheitsamt geschickt wurden. PCR-Tests sollen nun darüber entscheiden, ob die zu Testenden ihre Quarantäne beenden können. Der Abstrich erfolgt über den Rachen. „Über die Nase machen wir das nicht, weil die Verletzungsgefahr in der sehr dünnen Nasenscheidewand viel zu groß wäre. Außerdem macht es über den Rachen ohnehin Sinn: Was man über die Nase einatmet, landet sowieso im Bereich von Hals und Rachen“, erklärt Holthaus, der seit 2008 für das DRK im Katastrophenschutz im Einsatz ist. Er sagt: „Wir wollen mit den Tests helfen, die Infektionsketten zu unterbrechen und den Menschen wieder ihre Freiheit zurückgeben.“ Entsprechende Rückfragen aus den Autos erhalte er oft. Seine Antwort ist dann stets: Man sei nur ausführende Kraft, die Entscheidung über Fortbestand oder Ende der Quarantäne liegt beim Gesundheitsamt.

Bis zu 300 Personen am Tag

Das Zentrum an der Apollostraße ist dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 21 Uhr geöffnet, sonnabends von 13 bis 20 Uhr. „Heute schaffen wir etwa 250 Personen“, schätzt Holthaus, werktags sind es mit rund 300 noch mehr. Seit dem Beginn der zweiten Corona-Welle im Herbst 2020 gibt es dieses Test-Drive-in. Zuvor fuhr das DRK zu den Betroffenen nach Hause, was mehr Personal gebunden und weniger Menschen erreicht hat. Die nötige Logistik hat das DRK in Empelde bereits im März vergangenen Jahres aufgebaut.

Ehrenamtliche in Vollschutz kümmern sich um die Abstriche. Quelle: Stephan Hartung

Seitdem ist auch Holthaus im Einsatz – ehrenamtlich. Der Hemminger, der im DRK-Ortsverein Benthe-Empelde organisiert ist, ist seinem normalen Beruf in der IT-Branche tätig. „Da kann ich meinem Arbeitgeber nur danken für seine Flexibilität. Es gibt auch andere Beispiele, wo das für Ehrenamtliche schwerer ist.“ Im vergangenen Frühjahr habe man noch gewitzelt, dass man die Corona-Station an der Apollostraße wohl Weihnachten nicht mehr betreiben werde, erinnert er sich. Weit gefehlt. „Wir haben nach dem Dienst eine schöne Weihnachtsgans gegessen“, sagt er und lacht.

Als Einsatzleiter viel gefragt

Während des Gesprächs wird Frank Holthaus immer wieder gebraucht und gefragt – schließlich ist er der Einsatzleiter. Seine Uhr vibriert. Die Reservebesatzung fragt, ob sie sich für heute noch bereit halten soll. Holthaus nimmt sein Telefon in die Hand und tippt eine Absage ein. In diesem Moment ruft Vesna Kirchner aus dem Anmeldecontainer: „Frank, hast du mal eine Schere?“ Er hat. Kurze Zeit später kommt eine Mitarbeiterin aus dem Gebäude. Nach einem Gespräch mit Holthaus macht sie sich auf den Weg, um mit dem Schwerlastrettungswagen einen Patienten ins Krankenhaus zu bringen.

Frank Holthaus gibt eine Nachricht an den Bereitschaftsdienst durch. Im nächsten Moment ist er wieder am Container gefragt. Quelle: Stephan Hartung

Aber Holthaus koordiniert nicht nur. „Halt! Stopp!“, schreit ein Helfer aus dem Zelt, wo die Abstriche vorgenommen werden. Ein Autofahrer hatte einen Pylonen umgefahren. Holthaus befreit den Unterboden des Fahrzeugs von dem Hindernis und stellt ihn wieder auf. „Es ist immer etwas los“, sagt er. „Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich immer noch hier bin – ich hätte es nicht geglaubt. Aber der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier.“

Frank Holthaus ist der Einsatzleiter im Corona-Testzentrum des DRK in Empelde. Quelle: Stephan Hartung

Was Holthaus wichtig ist: Er ist zwar der Einsatzleiter, aber macht die Arbeit natürlich nicht allein. „Wir haben hier ein tolles Team, das sich ehrenamtlich engagiert und viel Einsatz zeigt. Die Leute sind immer hier, auch als es im Februar unglaublich kalt war.“ Ein Dutzend DRK-Mitarbeiter, alle im Ehrenamt, sind an diesem Sonnabend beschäftigt. Und sie sind diszipliniert. „Wir hatten hier seit Beginn vor über einem Jahr nicht einen positiven Corona-Fall“, berichtet Holthaus.

Trotz der Aufgabenverteilung bleibt natürlich viel für Holthaus zu tun. Daher ist es auch ein Trugschluss zu glauben, dass montags, mittwochs und sonntags sein Ehrenamt ruht. „Leider nicht“, sagt der 34-Jährige und lacht. Wenn das Testzentrum geschlossen ist, müssen Schutzausrüstungen für die Mitarbeiter beschafft werden, Materialien wie Wattestäbchen müssen bestellt werden, und die Verpflegung will organisiert sein. Denn nach einem langen Tag essen die Ehrenamtlichen in der Fahrzeughalle – mit Abständen auf großen Bierbänken – gemeinsam. Heute gibt es Cordon Bleu mit Gemüse. Und das haben sie sich verdient. „Ohne Mampf kein Kampf“, sagt Holthaus mit einem Augenzwinkern. In der neuen Woche geht der Kampf weiter.

Von Stephan Hartung