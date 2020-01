Ronnenberg

Aufmerksame Bewohner eines Einfamilienhauses am Ronnenberger Weidenweg haben Einbrecher auf frischer Tat ertappt und vertrieben. Am Sonnabend gegen 19.30 Uhr gelang es bislang unbekannten Täter zunächst in das Gebäude einzudringen. Zu diesem Zweck hatten die Täter eine Garage neben dem Haus erklettert, waren von dort aus an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt und hatten dieses aufgehebelt. Die Wohnungsinhaber hielten sich zu dem Zeitpunkt allerdings im Erdgeschoss auf. Sie hörten die Geräusche, die Täter beim eindringen erzeugten und machten sich daraufhin bemerkbar. Der oder die aufgeschreckten Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu melden.

Von Uwe Kranz