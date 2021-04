Empelde

Einbrecher haben sich am langen Osterwochenende unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Emil-von-Behring-Straße in Empelde verschafft. Sie nutzten aus, dass die Bewohner einige Tage nicht zu Hause waren. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Donnerstag, 1. April, 20 Uhr, und Sonntag, 4. April, 15.50 Uhr. Vermutlich über ein Regenrohr auf der Rückseite des Hauses gelangten die unbekannten Täter auf den Balkon und brachen die Tür auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Einbrecher die Wohnung. Sie entwendeten Schmuck, bevor sie die Wohnung wieder unerkannt verließen. Zur genauen Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs