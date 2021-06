Weetzen

Der SV Weetzen ist in der Nacht zu Sonntag Opfer von Einbrechern geworden. Die Unbekannten warfen eine Fensterscheibe des Vereinsheims ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude an der Bröhnstraße. Laut Polizei wurde Bargeld gestohlen. In derselben Nacht kam es außerdem zu einem weiteren Einbruch im Wennigser Ortsteil Bredenbeck. Auch hier drangen Einbrecher in ein Sportvereinsheim ein, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj