Ronnenberg

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Sonnabend in Ronnenberg die Festnahme zweier Einbrecher ermöglicht. Gegen 19.30 Uhr nahm der Passant in der Straße Im Südfeld ein Geräusch wahr, dass er für Scheibenklirren hielt. Kurz darauf sah der Zeuge zwei dunkel gekleidete Personen, die sich auf der Straße aufhielten und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten versuchten die beiden verdächtigen Männer (24 Jahre und 17 Jahre, beide aus Hannover) zu Fuß zu flüchten. Sie wurden aber bereits nach wenigen Metern gestellt.

Bei dem 24-Jährigen wurden Schmuckgegenstände und ein längerer Schraubendreher sichergestellt. An einem Wohnhaus entdeckten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe sowie eine offene Terrassentür. Die Räumlichkeiten des Hauses waren durchwühlt, es lagen unter anderem leere Schmuckkästen auf dem Fußboden verteilt. Die beiden Männer wurden festgenommen und kamen in Hannover in Polizeigewahrsam. Die Polizei stellte am Tatort umfangreiche Beweismittel und Spuren zu der Tat sicher.

Von Uwe Kranz