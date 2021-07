Empelde

Hier hatten Kriminelle offenbar ein leichtes Spiel: Durch eine gekippte Terrassentür sind am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonnabend Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße gelangt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen. Zum möglichen Diebesgut konnten die Beamten bislang noch keine Angaben machen.

Von Sarah Istrefaj