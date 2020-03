Einbahnstraßenregelung in der Barbarastraße soll Ende März beginnen

Empelde

Die Voraussetzungen für die Umsetzung eines Modellversuches vor der Theodor-Heuss-Grundschule sind gegeben. Mit einer Einbahnstraßenregelung will die Stadtverwaltung gegen das allmorgendliche Verkehrschaos durch Elterntaxis vor der Grundschule an der Barbarastraße vorgehen. So hatte es der Rat der Stadt beschlossen. Nachdem nun die Bauarbeiten an den Gehwegen entlang der Straße abgeschlossen sind, soll die Maßnahme schon Ende März greifen.

Nach der Endabnahme der neuen Gehwege an der Straße vor der Grundschule, die in diesen Tagen erfolgen sollte, ist der Weg frei für einen erneuten Versuch, die Elterntaxis, die die Mädchen und Jungen zur Schule bringen, in den Griff zu bekommen. Ein entsprechendes Konzept liege bereits vor, hatte Thorsten Arndt, Teamleiter bei der Stadtverwaltung, dem Ausschuss für Stadtplanung berichtet. Nachdem Bürgermeisterin Stephanie Harms das Vorhaben geprüft habe, könne die Maßnahme bereits zum Monatsende eingerichtet werden, sagte er.

Zunächst gar kein Unterricht in der Grundschule

Allerdings ist mit verwertbaren Informationen über den Erfolg des Projektes so schnell nicht zu rechnen. Denn einerseits beginnen am 30. März die Osterferien, andererseits reicht die Schulschließung angesichts der Corona-Pandemie sogar noch eine Woche über den regulären Ferienbetrieb hinaus. Wie sich die Einbahnstraßenregelung auf den Schülerverkehr auswirken wird, kann erst danach beobachtet werden.

Die geplante Verkehrssteuerung ist eine neue Maßnahme in einer ganzen Reihe von Versuchen, dem Chaos entgegenzutreten, dass von Eltern ausgelöst wird, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder von dort abholen. Appelle an die Eltern, Kontrollen seitens der Polizei und ein Laufbus – ein organisierter und beaufsichtigter Schulweg zu Fuß von festgelegten Punkten im Stadtgebiet aus – hatten nicht gefruchtet. Nun soll die Einbahnstraßenregelung dem Durcheinander Einhalt gebieten.

Von Uwe Kranz