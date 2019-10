Ehrungen für die neuen Stadtkönige der Schützen

Ronnenberg

Die Ronnenberger Schützen haben am Wochenende ihre neuen Majestäten proklamiert. Als Königin wurde Maren Fuge aus Empelde mit einem 15,3 Teiler, vor Jasmin Weigand aus Benthe und Anke Heuer aus Ronnenberg geehrt. Die Königswürde bei den Herren errang Frank Stör aus Empelde mit einem 18,4 Teiler, gefolgt von Harald Knigge aus Ronnenberg und Lothar Dannenberg aus Empelde. Jugendkönig mit einem 85,9 Teiler ist Lennard Weigand aus Benthe geworden. Nur noch drei Vereine hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Benthe, Empelde und Ronnenberg sind die letzten von ehemals fünf Schützenvereinen im Stadtgebiet.

Als Ratsherrenpokal gegründet

Der ehemalige Ronnenberger Bürgermeister Ernst-Georg Hüper hatte den Schießwettbewerb in den Siebzigerjahren, damals als Ratsherrenpokal, gegründet. Ausrichter in diesem Jahr war die Schützengesellschaft Ronnenberg. Aufgrund der guten Stimmung während der Proklamation und der Feier in der Gaststätte Beim Wildschütz steht der Fortsetzung des Wettbewerbs im kommenden Jahr bei der Empelder Schützengesellschaft nichts im Wege. Auch der Termin ist schon bekannt: Die Proklamation der Würdenträger 2020 soll wieder am dritten Freitag im Oktober erfolgen.

Von Heidi Rabenhorst