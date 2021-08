Benthe

Die Open-Air-Saison im Kulturladen Benthe wird am Sonntag, 29. August, fortgesetzt. Die Sängerin und Jazzpianistin Agnes Hapsari und der Gitarrist und Komponist Pit Schwaar präsentieren als Duo Cream Flow eine Mischung aus Latin, Swing, Soft-Soul und Pop-Classics. 

Agnes Hapsari und Pit Schwaar präsentieren Eigenkompositionen, anspruchsvolle Poptitel und Genreklassiker aus Soul und Swing in eigenen Arrangements. Die klein Band schafft dabei die Verbindung von Publikumsnähe, hochklassiger Unterhaltung und künstlerischem Anspruch.

Wer 2020 die charmante Agnes Hapsari erlebt habe, wisse, worauf sie und er sich freuen könne, sagt Silvia Ventz-Heemann, Stellvertretende Vorsitzende Kulturladen Benthe e.V. Sie sei eine Musikerin durch und durch, habe eine fantastische Stimme und ein virtuoses Zusammenspiel mit ihrem Partner. Hapsari kommt aus Indonesien und hat anlässlich ihres Musikstudiums Hannover zu ihrer Wahlheimat gemacht.

Gitarrist Pit Schwaar arbeitet regelmäßig mit Künstlern wie Steve Simpson (Roger Chapman), Anca Graterol und Ossy Pfeiffer zusammen. Beide arbeiten als Dozenten an der Musikhochschule im Bereich Jazz/Rock/Pop.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Garten, Am Steinweg 18, Einlass ab 16.30 Uhr. Karten gibt es für 13 Euro im Café benthe.mitte. Auch diese Veranstaltung findet unter den bekannten Corona-Bedingungen statt. Namentliche Voranmeldungen im Café benthe.mitte sind Dienstag und Mittwoch von 11 bis 15 Uhr, Freitag von 11 bis 22 Uhr, Sonnabend, von 11 bis 18 Uhr möglich. Reservierungen werden aber auch unter Telefon (0 51­­ 08) 9 13 52 49 oder per E-Mail an kontakt@benthe-mitte.de angenommen. 

Von Dirk Wirausky