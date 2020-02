Empelde

Diebe haben am Wochenende von einem Firmengrundstück an der Langen Straße in Empelde rund 20 Kilo Kupfer und eine noch unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus einem Transporter gestohlen. Die Täter hatten sich zunächst Zugang zu dem Grundstück verschafft. Dort brachen sie das Tankschloss eines abgestellten Lastwagens auf und zapften den Kraftstoff ab. Zudem drangen die Täter gewaltsam in eine Lagerhalle auf dem Grundstück ein und erbeuteten dort das Kupfer. Die Polizei grenzt die Tatzeit zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ein. Hinweise nehmen die Beamten in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 entgegen.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz