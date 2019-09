Ihme-Roloven

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Baucontainer aufgebrochen. Dieser war an der K 221 in der Zufahrt zum Erdbeercafé abgestellt. Aus dem Inneren stahlen die Diebe eine Rüttelplatte. Der Wert: rund 5000 Euro. Die Polizei vermutet, dass das Gerät mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Sarah Istrefaj