Empelde

Der Diebstahl einer Geldbörse im Aldi-Markt an der Ronnenberger Straße in Empelde beschäftigt die Polizei. Am Sonnabend zwischen 11.28 Uhr und 11.35 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter einen unbeobachteten Moment aus, um die Geldbörse aus einer abgestellten Einkaufstasche einer Kundin zu stehlen.

Lesen Sie auch: Weitere Polizeimeldungen aus Ronnenberg.

Außer Bargeld befanden sich auch Ausweisdokumente im Portemonnaie. Die Börse wurde noch am Nachmittag von einem Passanten in einem Abfallbehälter vor einem Supermarkt an der Berliner Straße gefunden. Das Bargeld fehlte, doch für die Ausweisdokumente hatten die Diebe offenbar keine Verwendung gehabt.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Von Uwe Kranz