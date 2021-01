Empelde

In einem Einkaufsmarkt an der Ronnenberger Straße in Empelde ist es am Sonnabend zu einem Handtaschendiebstahl gekommen. Eine Kundin hatte sich zwischen 12 und 12.50 Uhr in dem Laden aufgehalten. Dabei lag ihre Handtasche samt Geldbörse in einem Einkaufstrolley, den sie mit sich führte. Bislang noch unbekannte Täter nutzten offenbar die Gunst der Gelegenheit und entwendeten die Tasche.

Die Polizei hat bislang noch keine Erkenntnisse über den Verbleib der gestohlenen Gegenstände, weist aber darauf hin, dass Wertsachen sowie Zahlungsmittel und persönliche Dokumente nicht unbeaufsichtigt und nach Möglichkeit körpernah mit sich zu führen sind.

Von Uwe Kranz