Ronnenberg

Ein unverschlossenes Auto hat ein Dieb am Sonnabend offenbar als Einladung zur Selbstbedienung aufgefasst. Der noch unbekannte Täter entwendete während einer kurzen Abwesenheit der Fahrerin ein mobiles Navigationssystem der Marke TomTom sowie einen geringen Bargeldbetrag.

Der Dieb war kurzentschlossen: Lediglich etwa eine Viertelstunde, zwischen 11.15 und 11.30 Uhr hatte die Fahrerin ihr Auto an der Straße In der Feddel 1 allein gelassen. In diesem Zeitraum brachte sie ihre Einkäufe aus dem Pkw ins Haus. Der Dieb nutzte die Abwesenheit aus und griff zu.

Unter anderem eine Täterbeschreibung erhofft sich die Polizei von Hinweisen möglicher Zeugen des Diebstahls. Das Kommissariat in Ronnenberg ist unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu erreichen.

Von Uwe Kranz