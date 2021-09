Empelde

Es ist kein runder Jahrestag, aber allemal ein Grund zum Feiern: Seit 13 Jahren schon werden im Diakonielädchen an der Nenndorfer Straße in Empelde gespendete Haushaltsartikel und Gebrauchtwaren gegen eine freiwillige Zahlung an Kunden und Besucher weitergegeben.

Genauso lange kommen die Verkaufserlöse des Diakonielädchens auch schon sozial-diakonischen Einrichtungen zugute. Wie in jedem Jahr hat das ehrenamtliche Team auch jetzt wieder am Jahrestag der einstigen Eröffnung mit Kunden und Besuchern vor dem Laden ein kleines Fest gefeiert.

Losverkauf auf Fest

Für Anita Knigge aus Gehrden und Brigitte Redenz Empelde hatte sich kurz vor dem Abschluss des Festes auch die Teilnahme an einem Losverkauf gelohnt. Beide ließen sich vor dem Schaufenster des Diakonielädchens von Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink beim Einpacken ihrer Preise helfen: Beide hatten zuvor an einem Gewinnspiel teilgenommen und Lose im Wert von jeweils 1 Euro gekauft – inklusive einer Gewinngarantie. Die Preise der beiden Besucherinnen: kleine Porzellanvasen und eine Servierplatte aus Glas. „Die Gewinne sind auch alles Artikel, die gespendet wurden“, sagte Schink.

Im Diakonielädchen werden schon seit 2008 gespendete Haushaltsartikel gegen eine freiwillige Zahlung an Besucher weitergegeben. Quelle: Ingo Rodriguez

Ehrenamtliche nehmen Second-Hand-Artikel an

Seit der Eröffnung im August 2008 werden in dem rund 30 Quadratmeter großen Diakonielädchen an der Nenndorfer Straße gespendete Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus zweiter Hand verkauft – von zurzeit 16 ehrenamtlichen Mitarbeitern zu günstigen Preisen oder gegen eine freiwillige Spende. Träger der gemeinnützigen Einrichtung sind der Diakonieverband, die katholische und evangelische Kirche sowie die Johanniter. Besucherin Knigge war aus Gehrden nicht nur wegen der alljährlichen Minifeier nach Empelde gekommen. „Auch zum Einkaufen und Mitnehmen finde ich oft einige Dinge im Laden“, sagte die Stammkundin.

Das Diakonielädchen ist an jedem Donnerstag und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Gebrauchte Haushaltsgegenstände, Geschirr, Schmuck und andere Second-Hand-Artikel für das Verkaufssortiment werden von den ehrenamtlichen Mitarbeitern jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Warenannahme der Johanniter am Hagacker 4b in Ronnenberg angenommen.

Von Ingo Rodriguez