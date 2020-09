Empelde

Mit vielen Gästen haben Helfer und Organisatoren im geschmückten Empelder Diakonielädchen das zwölfjährige Bestehen gefeiert. Außer einem Büfett mit süßen und herzhaften Snacks gab es eine Verlosung mit vielen nützlichen Preisen.

Das Diakonielädchen ist aber nicht nur ein Ort, um günstig Gegenstände des Alltags gegen Spenden zu erwerben: Zeit ist auch immer für ein Gespräch der Besucher mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Ins Leben gerufen wurde das Diakonielädchen als eine Kooperation der Diakonie Hannover-Land im Kirchenkreis Ronnenberg, der evangelischen Michaelisgemeinde und den Johannitern in Ronnenberg sowie der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Maximilian Kolbe.

Lädchen unterstützt lokale Sozialprojekte

Inzwischen hat das Lädchen den Projektstatus längst verlassen. „Ich bin sehr froh, dass wir dieses Angebot schon seit so vielen Jahren machen können“, sagt Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink, die auch Koordinatorin des Ladens ist. Mithilfe der Überschüsse aus der Verkauf konnten schon zahlreiche lokale Sozialprojekte unterstützt werden.

Pünktlich zum Laden-Geburtstag begann auch wieder eine bewährte Aktion: Ab sofort können im Lädchen graue aha-Restabfallsäcke erworben werden. Eine Rolle 20-Liter-Säcke wird für 15 Euro, einzelne Säcke für 1 Euro abgegeben.

Das Diakonielädchen an der Nenndorfer Straße in Empelde ist immer sonnabends und donnerstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Spenden von Haushaltgegenständen können mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr im Lager in Ronnenberg, Hagacker 5b (Johanniter) abgegeben werden.

